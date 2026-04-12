Οι μεγάλες ευρωπαϊκές μονομαχίες με ενισχυμένες αποδόσεις!

Την Κυριακή του Πάσχα η ελληνική Super League δεν έχει αγωνιστική δράση, όμως το ενδιαφέρον στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης παραμένει αμείωτο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League.

Οι «μπλε» μετά την πρόκριση τους στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ψάχνουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα όπου μετρούν δύο σερί ήττες. Η τέταρτη θέση πλέον μοιάζει ως μακρινό όνειρο, είναι στο -6 από την Άστον Βίλα, και ο μεγάλος στόχος είναι η πεντάδα που οδηγεί επίσης στη League Phase του Champions League.

Από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει για τον τίτλο. Βρίσκεται στο -9 από την Άρσεναλ, με ένα παιχνίδι λιγότερο και δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Ακολουθεί μάλιστα και το ντέρμπι με τους «κανονιέρηδες» και στόχος είναι το δύο στα δύο.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 1: 3.05 Χ: 3.95 2: 2.15

Στη La Liga, η Μπιλμπάο φιλοξενεί τη Βιγιαρεάλ σε μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τους Βάσκους και αυτό είναι ένα από τα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια που θα δώσει. Η Μπιλμπάο φιλοδοξεί να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται αλλά για την ώρα είναι στην 11η θέση και στο -4 από την έβδομη θέση.

Στην αντίπερα όχθη, η Βιγιαρεάλ μπορεί να μην συνέχισε την εκπληκτική της πορεία που την έφερε στις πρώτες δύο θέσεις αλλά έχει εξασφαλίσει στην ουσία την παρουσία της στο επόμενο Champions League. Προέρχεται από την ήττα της με 1-0 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τζιρόνα και τώρα ψάχνει αντίδραση.

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1: 2.25 Χ: 3.50 2: 3.10

Στη Serie A, η εντυπωσιακή φέτος Κόμο φιλοξενεί την Ίντερ που έκανε ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έμεινε στο 0-0 με την Ουντινέζε την προηγούμενη αγωνιστική αλλά παραμένει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και στο +1 από τη Γιουβέντους. Έχει μία μεγάλη πρόκληση μπροστά της απέναντι στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.

Οι «νερατζούρι» επικράτησαν με το εμφατικό 5-2 της Ρόμα και αύξησαν τη διαφορά τους από τη δεύτερη θέση στους επτά βαθμούς. Πλέον κάθε παιχνίδι είναι σαν «τελικός» και είναι πολύ κοντά στην επιστροφή τους στους τίτλους.

Κόμο – Ίντερ 1: 3.20 X: 3.40 2: 2.25

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.