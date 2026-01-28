Novibet: Oι αναμετρήσεις των Ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις! (29/01)

Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League έχει στο πρόγραμμα της δύο μεγάλα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Ρόμα ψάχνοντας μία νίκη που θα τον φέρει ψηλότερα στη βαθμολογία.

Οι «πράσινοι» με τους 11 βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση.

Δεν μπορούν βέβαια να ελπίζουν στην απευθείας πρόκριση τους στους «16» της διοργάνωσης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρουσιαστούν αδιάφοροι απέναντι στους «τζαλορόσι».

Στο πρωτάθλημα άλλωστε προέρχονται από την εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) απέναντι στον Ατρόμητο.

Σε μία αναμέτρηση όπου δεν έδειξαν και το καλύτερο τους πρόσωπο, οι παίκτες του Μπενίτεθ είχαν λίγες καλές στιγμές και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

Είναι στο -9, με παιχνίδι λιγότερο, από την τετράδα αλλά στην Ευρώπη έχουν σαφώς καλύτερη εικόνα με τον Μπενίτεθ στον πάγκο τους.

Από την άλλη η Ρόμα μετά το κακό της ξεκίνημα στη League Phase έχει ένα σερί τεσσάρων νικών και έχει βρεθεί στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Στόχος είναι να διατηρηθεί εκεί και ίσως να της αρκεί και η ισοπαλία στο ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1: 4.25 X: 3.65 2: 1.80

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Λυών σε μία αναμέτρηση όπου το ποδοσφαιρικό κομμάτι έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα για τους Θεσσαλονικείς.

Επτά φίλαθλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, καθώς ταξίδευαν για τη Λυών.

Η UEFA δεν ανέβαλε το παιχνίδι, παρά το αίτημα του ΠΑΟΚ αλλά οι οπαδοί του ακύρωσαν τις εκδρομές. Το κλίμα είναι βαρύ και οι παίκτες του Λουτσέσκου καλούνται να βγουν στο γήπεδο και να αγωνιστούν.

Αγωνιστικά βρισκόντουσαν σε καλή κατάσταση αλλά το μυαλό όλων βρίσκεται στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Η Λυών έχει «χτίσει ένα σερί οκτώ νικών σε όλες τις διοργανώσεις αλλά έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες στο τελευταίο της ματς στη League Phase.

Λυών – ΠΑΟΚ: 1: 1.73 X: 3.60 2: 4.40

