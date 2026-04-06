Νάπολι – Μίλαν με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders στη Serie A

Νάπολι εναντίον Μίλαν στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», όπου οι δυο ομάδες μάχονται για την κατάληψη της 2ης θέσης. Με απολογισμό 18 νίκες, 9 ισοπαλίες και 3 ήττες, οι Ροσονέρι μετρούν έναν βαθμό περισσότερο από τη Νάπολι, όμως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει στο τέλος της 31ης αγωνιστικής. Με τρεις νίκες στους προηγούμενους τέσσερις αγώνες του, το σύνολο του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δείχνει σε σταθερή κατάσταση, έπειτα από μια περίοδο γεμάτη απώλειες που το εκτροχίασαν από την κούρσα του τίτλου.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τη δράση στο Campionato, τα ειδικά παικτών και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η Μίλαν μετράει τους περισσότερους βαθμούς σε εκτός έδρας αγώνες φέτος στο πρωτάθλημα με εξαίρεση την Ίντερ, όμως παραδοσιακά τα βρίσκει… σκούρα απέναντι σε ομάδες του Αντόνιο Κόντε. Μόλις τρεις νίκες σε 11 ματς είναι άλλωστε ό,τι έχει να επιδείξει απέναντι στον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος με τη σειρά του θα ψάξει να κρατήσει τη Νάπολι στον ίσιο δρόμο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.50: Ακριβές σκορ 0-0 

Οι Παρτενοπέι προέρχονται από σερί τεσσάρων νικών στη Serie A για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο κι έχουν πάρει φόρα για να προσπεράσουν τη Μίλαν στην κατάταξη. Δεδομένα θα στηριχθούν στην έδρα τους που παραμένει απόρθητη στο πρωτάθλημα από τον Δεκέμβριο του 2024 (!), ενώ τους έχει χαρίσει δέκα νίκες σε συνολικά 14 φετινά παιχνίδια.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Ημίχρονο/Ισοπαλία – Τελικό/Γιουβέντους & Under 3,5 Γκολ 

Η Γιουβέντους φιλοξενεί τη Τζένοα στο Τορίνο με στόχο να επιστρέψει ξανά στα θετικά αποτελέσματα. Λίγο πριν το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, οι Μπιανκονέρι πέταξαν βαθμούς στην έδρα τους απέναντι στη Σασουόλο και καλούνται να βρουν ξανά το δρόμο τους ώστε να μην παρεκκλίνουν από την τροχιά για το Champions League.

Το σύνολο του Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται στην 5η θέση και στο -3 από την εντυπωσιακή φετινή Κόμο που συμπληρώνει την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, μαζί με Ίντερ, Μίλαν και Νάπολι. Οι Μπιανκονέρι έχουν βρεθεί στα σχοινιά τις τελευταίες εβδομάδες μετρώντας μόλις δυο νίκες στα τελευταία επτά ματς.

Η παράδοση τώρα είναι ξεκάθαρα με το μέρος τους. Στο Τορίνο άλλωστε, η Γιουβέντους έχει ηττηθεί μόλις δυο φορές σε ολόκληρη την ιστορία της από τη Τζένοα, την οποία έχει νικήσει συνολικά 44 φορές. Στα προηγούμενα τέσσερα ραντεβού μάλιστα κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη εστία ισάριθμες φορές, συλλέγοντας 10 από τους διαθέσιμους 12 βαθμούς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.66: Νίκη Αταλάντα – Να σκοράρει ο Κρστόβιτς – Over 7,5 Κόρνερ – Over 0,5 Σουτ στην εστία Μπάντα 

Το κυνήγι της Ευρώπης συνεχίζεται για την Αταλάντα, η οποία φιλοξενείται στην έδρα της Λέτσε. Αν και οι τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν και οι πιο προσοδοφόρες για τους Μπεργκαμάσκι που μέτρησαν μια νίκη στις πρόσφατες τέσσερις αγωνιστικές, η «σούμα» του 2026 εξακολουθεί να παρουσιάζει θετικό πρόσημο.

Από την αρχή του νέου έτους άλλωστε, η ομάδα του Παλαντίνο μετράει μόλις μια ήττα στη Serie A και οκτώ νίκες, με τον απολογισμό των 28 βαθμών που έχει συγκεντρώσει μέσα σε αυτό το διάστημα να αποτελεί τον τρίτο κορυφαίο ολόκληρης της κατηγορίας! Χάρη σε αυτό το «boost» έχει ανέβει στην 7η θέση της βαθμολογίας και μόλις τέσσερις πόντοι τη χωρίζουν από την πρώτη εξάδα. Η Λέτσε υποφέρει, καθώς βρίσκεται στην 18η θέση και παλεύει για τη σωτηρία της. Τις τελευταίες εβδομάδες μάλιστα μέτρησε τέσσερις ήττες σε πέντε αγωνιστικές.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

