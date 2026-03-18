Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Νιουκάστλ για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στη φάση των «16» του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Ισχύουν οι κανονισμοί της παράτασης και των πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ. Η Μπαρτσελόνα μετράει 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα με αντίπαλο τη Νιουκάστλ (11-6 γκολ υπέρ της Μπαρτσελόνα).

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι στο 96’ τη Νιούκαστλ στο α’ ματς και έτσι αφαίρεσε λίγο από το άγχος που θα είχε εν όψει του επαναληπτικού. Την Κυριακή νίκησε με 5-2 τη Σεβίλλη και πήρε εκδίκηση για το εις βάρος της 4-1 στον πρώτο γύρο. Κατέχει την πρώτη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος, βρισκόμενη τέσσερις βαθμούς μπροστά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με απολογισμό 23 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες.

Η Νιούκαστλ πέρασε νικηφόρα από το «Στάμφορντ Μπριτζ» την Κυριακή με 1-0, στο 14ο διαδοχικό της παιχνίδι που σκοράρει. Μετά από 30 αγωνιστικές βρίσκεται στην 9η θέση της Πρέμιερ, με 12 νίκες, ισάριθμες ήττες και 6 ισοπαλίες. Έχει σημειώσει και δεχτεί τον ίδιο αριθμό τερμάτων, από 43. Δέχτηκε γκολ και στις έξι έως τώρα μονομαχίες της με την Μπαρτσελόνα. Στις 4 από αυτές βρήκε δίχτυα και η ίδια.

