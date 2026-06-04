Σουηδία – Ελλάδα με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Σουηδία φιλοξενεί την Ελλάδα στο τελευταίο φιλικό των Σκανδιναβών πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε φάση προετοιμασίας για τα επίσημα του φθινοπώρου η Ελλάδα. Κάθε ομάδα μετράει από 3 νίκες στις 9 μεταξύ τους αναμετρήσεις, με τα γκολ να είναι 20-10 υπέρ της Σουηδίας.

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Η Σουηδία δυσκολεύτηκε για να φτάσει στην τελική φάση του Μουντιάλ. Έμεινε τελευταία στον 2ο όμιλο, με δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Όμως, είχε δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League. Στα μπαράζ του Μαρτίου νίκησε 3-1 την Ουκρανία στο ουδέτερο της Βαλένθια και 3-2 εντός την Πολωνία, με γκολ στο 88’. Το βράδυ της Δευτέρας, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας, αντιμετώπισε εκτός τη Νορβηγία από την οποία ηττήθηκε με 3-1, δεχόμενη τα γκολ στο α’ μέρος.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να φτάσει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετείχε στον 3ο προκριματικό όμιλο και τερμάτισε 3η με 7 βαθμούς (2-1-3), πίσω από τη Σκωτία και τη Δανία και μπροστά από τη Λευκορωσία. Ωστόσο, ίσως και λόγω της πολύ καλής της παρουσίας στο Nations League που είχε προηγηθεί, υπήρξε η αίσθηση πως αδίκησε τον εαυτό της και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα.

Στο Σουηδία – Ελλάδα οι αποδόσεις χρίζουν φαβορί την πρώτη. Συγκεκριμένα, ο άσος της Σουηδίας τοποθετείται στο 1.98**, ενώ το διπλό της Ελλάδας προσφέρεται στο 3.45** στην πλατφόρμα της Betsson. Οι 4 από τις 6 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες εμφάνισαν Over 2.5 γκολ. Το να επαναληφθεί αυτό το γεγονός δίνεται στο 1.92**, ενώ το Under 2.5 κατεβαίνει στο 1.82**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι του «Strawberry Arena» στη Σόλνα της Στοκχόλμης, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.00** από 2.82, ενώ το να σκοράρει ο Alexander Isak το βλέπουμε στο 2.60** από 2.35.

Ακόμη, το Over 0.5 ασίστ από τον Χρήστο Τζόλη ανεβαίνει στο 5.35** από 5.00, ενώ το Over 9.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 2.85** από 2.67 με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson. Όσον αφορά τον συνδυασμό άσου και Over 2.5 γκολ, εκτοξεύεται στο 4.15** (από 3.30) στη Σούπερ Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson.

Συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, όμως, η Betsson προσφέρει και Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως οι Super League, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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