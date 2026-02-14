ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μάχη «δικεφάλων» με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (15/02)

O ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να είναι διεκδικήτριες του τίτλου.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση μετά την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξε χαρακτήρα και στις δύο αναμετρήσεις για τα ημιτελικά απέναντι στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας ισάριθμες νίκες.

Μετά το διπλό (1-0) στη Λεωφόρο, ακολούθησε η νίκη με 2-0 στην Τούμπα την Τετάρτη (11/02), σε μία αναμέτρηση όπου ο Δημήτρης Χατσίδης ήταν ο ανέλπιστος πρωταγωνιστής.

Ο 20χρονος άσος έδωσε μία ασίστ στον Γιακουμάκη και σκόραρε «σφραγίζοντας» την πρόκριση για την ομάδα του.

Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες μετά το 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη.

Μπορεί να βρέθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας και στο -3 από την ΑΕΚ, έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο. Τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να «πιάσει» την αντίπαλό του.

Ακολουθεί μάλιστα η πρώτη αναμέτρηση με τη Θέλτα για τα πλέι οφ του Europa League, όλη η προσοχή της ομάδας όμως είναι στραμμένη στο παιχνίδι με τη ΑΕΚ.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: 1:2.20 X: 3.35 2: 3.40

Στην αντίπερα όχθη η ΑΕΚ πηγαίνει στο ντέρμπι σαφώς πιο ξεκούραστη, έχοντας αγωνιστεί την προηγούμενη εβδομάδα στην έδρα του Πανσερραϊκού.

Στις Σέρρες πήρε μία εμφατική νίκη στο τέλος με 4-0, όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για την ίδια.

Στο πρώτο μέρος δεν μπόρεσε να σκοράρει, άνοιξε εν τέλει το σκορ στο 55’ και πέτυχε τα άλλα τρία τέρματα της μετά το 89’.

Πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +3 από τον τωρινό της αντίπαλο. Έχει μεν ένα παιχνίδι παραπάνω και στόχος της είναι να φύγει με το διπλό από την Τούμπα.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Super League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

