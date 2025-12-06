ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η Super League με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (07/12)

Το κυρίως πιάτο της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου στη Super League έχει ενδιαφέρουσες μονομαχίες σε όλα τα μέτωπα.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας φιλοξενεί τον Λεβαδειακό (17:00) σε ένα σημαντικό ματς, με τους γηπεδούχους του Κρις Κόουλμαν να έχουν αήττητο τεσσάρων αγώνων να προέρχονται από νίκη στο Περιστέρι (0-1) ανεβαίνοντας στους 11 βαθμούς.

Οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου από την άλλη είδαν το δικό τους εντυπωσιακό σερί 6 αγώνων να τερματίζεται λόγω του 2-3 από τον ΠΑΟΚ, μένοντας στους 21 βαθμούς.

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1:3.30 X:3.55 2:2.40

Στην «AEL Novibet Arena» η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (17:30) με τους γηπεδούχους να ψάχνουν για πρώτη φορά νίκη στο γήπεδό τους μετά την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία, έχοντας μόλις δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, κάτι που τους έχει καθηλώσει στους 7 βαθμούς.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο ντέρμπι (2-3) έχασαν πολύτιμο έδαφος στην κούρσα (18 βαθμοί) και θέλουν μόνο νίκη για να αρχίσουν νέο σερί ώστε να μειώσουν την απόσταση από τους πρωτοπόρους.

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 1:7.10 X:4.50 2:1.56

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής γίνεται στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη (19:30), με τους μονομάχους της Θεσσαλονίκης να στοχεύουν σε νίκη υψίστης βαθμολογικής σημασίας και γοήτρου λίγες μέρες μετά το 1-1 στην έδρα του Άρη για το Κύπελλο.

Οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 2-3 στη Λιβαδειά παραμένουν στο -2 από την κορυφή (29 βαθμοί) και αναζητούν νέα νίκη για να μη χάσουν έδαφος, ενώ αντίστοιχα οι «κίτρινοι» του Μανόλο Χιμένεθ μετά το 2-1 επί της ΑΕΛ Novibet ανέβηκαν στους 16 βαθμούς και με «τρίποντο» θα συνεχίσουν με άλλον αέρα την κούρσα για τις ευρωπαϊκές θέσεις.

ΠΑΟΚ – Άρης 1:1.57 X:4.40 2:7.10

Το πρόγραμμα κλείνει στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο (21:00) με τους γηπεδούχους του Μάρκο Νίκολιτς να έχουν τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα μετά τη νίκη στη Λεωφόρο (2-3) που τους διατηρεί σε απόσταση βολής από την πρώτη θέση (28 βαθμοί).

Οι Περιστεριώτες του Ντούσαν Κέρκεζ με 9 βαθμούς και τέσσερις σερί ήττες βρίσκονται χαμηλά, αλλά 7 εκ των βαθμών είναι κερδισμένοι εκτός έδρας.

ΑΕΚ – Ατρόμητος 1:1.34 X:5.60 2:12.00

