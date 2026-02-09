Η καυτή Μαν. Γιουνάιτεντ πάει στη Γουέστ Χαμ με «Ενισχυμένο» Bet Builder στην Elabet

Μετά από ένα μεγάλο και διαρκές διάστημα αστάθειας, η Γουέστ Χαμ δείχνει σημάδια ζωής και ελπίζει. Τώρα βέβαια δεν θα είναι εύκολο το έργο της, καθώς υποδέχεται τη φορμαρισμένη ξαφνικά Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «London Stadium». Οι γηπεδούχοι παλεύουν για την παραμονή, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν μπει για τα καλά στη μάχη της τετράδας.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, δείχνοντας σαφή βελτίωση στο επιθετικό, αλλά κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Οι «κόκκινοι διάβολοι» παραμένουν αήττητοι στα 8 από τα 9 τελευταία εκτός έδρας ματς τους.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Μαν. Γιουνάιτεντ & Under 3.5 γκολ & Over 2.5 σουτ στην εστία Εμπουεμό

Από την άλλη, η Γουέστ Χαμ μετράει νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια και έχει αναπτερώσει τις ελπίδες παραμονής. Παρόλα αυτά, στο γήπεδό της παραμένει ευάλωτη. Η παράδοση, πάντως, δίνει ενδιαφέρον στο ζευγάρι, καθώς η Γιουνάιτεντ έχει ηττηθεί στις τρεις τελευταίες επισκέψεις της στο σπίτι της Γουέστ Χαμ. Με τη φόρμα όμως που έχει αυτή τη στιγμή και την επιθετική της συνέπεια, δύσκολα θα μείνει χαμηλά το σκορ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Τσέλσι – Over 3.5 γκολ – Over 1.5 σουτ στην εστία Πάλμερ

Η Τσέλσι υποδέχεται τη Λιντς το βράδυ της Τρίτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με στόχο να συνεχίσει το απόλυτο που έχει χτίσει στην Premier League υπό τον Λίαμ Ροσενιόρ και να εδραιώσει τη θέση της στη μάχη της τετράδας. Με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πρωταθλήματος, η Τσέλσι έχει αφήσει πίσω της το ταραγμένο προηγούμενο διάστημα και πλέον παίζει με αυτοπεποίθηση και καθαρό πλάνο. Οι νίκες απέναντι σε Μπρέντφορντ, Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ έδειξαν σταθερότητα, ενώ το 3-1 επί της Γουλβς στο «Μολινό» είχε ξεκάθαρη υπογραφή Κόουλ Πάλμερ, που συνεχίζει να ανεβάζει στροφές.

Απέναντί της η Λιντς που παλεύει για την παραμονή. Η ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε προέρχεται από σημαντική νίκη επί της Νότιγχαμ Φόρεστ και έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα της το τελευταίο διάστημα, με μόλις δύο ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια. Η παράδοση στο «Στάμφορντ Μπριτζ» είναι ξεκάθαρα υπέρ της Τσέλσι, με τη Λιντς να αγνοεί τη νίκη εκεί από το 1999.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.45: Over 2.5 γκολ – Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες – Over 2.5 σουτ Βολτεμάντε

Η πιο καυτή αναμέτρηση της Τρίτης φέρνει αντιμέτωπες την Τότεναμ και τη Νιούκαστλ σε ένα παιχνίδι που φέρνει ξεκάθαρη πίεση και για τις δύο πλευρές, καθώς αμφότερες παλεύουν να ξεφύγουν από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας της Premier League. Η Τότεναμ προέρχεται από την ήττα με 2-0 στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος σε ένα μικρό αήττητο σερί και ανέδειξε ξανά τις αμυντικές της αδυναμίες. Παράλληλα, στο «Τότεναμ Χότσπερ Στέιντιουμ» δυσκολεύεται έντονα, με μόλις μία νίκη στα τελευταία 11 εντός έδρας ματς Premier League.

Απέναντί της η Νιούκαστλ σε επίσης δύσκολο μομέντουμ. Οι «Καρακάξες» γνώρισαν την ήττα με 3-2 από την Μπρέντφορντ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», φτάνοντας τις τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, διατηρεί μια θετική πρόσφατη παράδοση απέναντι στην Τότεναμμ, έχοντας κερδίσει πέντε από τις επτά τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ