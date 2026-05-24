Για την κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός με ειδικά στοιχήματα!

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης έρχονται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το φαβορί και να θέλουν να κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τους.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε επίδειξη δύναμης στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/05) απέναντι στη Φενερμπαχτσέ παίρνοντας μία άνετη νίκη με 79-61.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από ένα μουδιασμένο ξεκίνημα στα πρώτα τέσσερα λεπτά, πάτησαν γκάζι και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν βρέθηκαν πίσω στο σκορ σε κανένα σημείο του αγώνα και στην ουσία δεν κινδύνεψαν.

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕUROLEAGUE ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 101!

Μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός forward έδωσε ρεσιτάλ στην επίθεση καθώς πέτυχε 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ! Είχε 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα δίνοντας τεράστια πνοή στον Ολυμπιακό.

Από κοντά και ο MVP της Euroleague, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του.

Διψήφιοι για τους «ερυθρόλευκους» ήταν οι Ντόρσεϊ (15 π.) και Φουρνιέ (10 π.), ενώ 10 πόντους πέτυχε και ο Τάισον Γουόρντ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπορεί να είχε μόλις 6 πόντους, «κατέβασε» όμως 13 ριμπάουντ και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στον αέρα.

Πλέον ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον 10ο τελικό της ιστορίας του ελπίζοντας να κατακτήσει το 4ο τρόπαιο του.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 1 (-7,5): 1.60 2 (+7,5): 3.50

Αντίπαλος του θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία επικράτησε με το επιβλητικό 100-95 της Βαλένθια στον ισπανικό «εμφύλιο» του δεύτερου ημιτελικού.

Ο Μάριο Χεζόνια με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους, οι οποίοι είδαν τον Γκαρούμπα να αποχωρεί τραυματίας και το πιθανότερο είναι να μην έχουν διαθέσιμο ψηλό στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Σε μία επανάληψη του τελικού το 2023 στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός θέλει να γράψει διαφορετικά την ιστορία αυτή τη φορά και να είναι αυτός που θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στον τελικό της Euroleague.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.