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Ώρα ημιτελικών στο Παγκόσμιο και Super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Ώρα ημιτελικών στο Παγκόσμιο και Super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Η Ημιτελική φάση έφτασε! Ηταν 48, και έχουν μείνει 4. Τα ζευγάρια που αναμετρούνται για το εισιτήριο στους τέσσερις είναι εδώ. Προβλέπεις τους πιθανούς νικητές και το τελευταίο ζευγάρι του Παγκοσμίου μέσω του Mission της Stoiximan και διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής! Ποιοί θα καταφέρουν να προκριθούν στον μεγάλο Τελικό;

Super έπαθλο* ανταμοιβής στα Ημιτελικά του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

Η Γαλλία πήρε το εισιτήριο για τα Ημιτελικά του Παγκοσμίου αφού κέρδισε κατά κράτος το Μαρόκο. Εμπαπέ και Ντεμπελέ σκόραραν από ένα γκολ για να δώσουν την νίκη στην ομάδα τους (2-0). Αντίπαλος της, η Ισπανία η οποία πάλι με τον Μερίνο να σκοράρει στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας πήρε την πρόκριση στα Ημιτελικά και τώρα καλείται να ξεπεράσει το πολύ δύσκολο εμπόδιο των Γάλλων!

Το δεύτερο ζευγάρι είναι το Αργεντινή – Αγγλία. Η Αργεντινή πήρε την νίκη με 3-1 απέναντι στην Ελβετία και σκοπεύει να επαναλάβει την ίδια κατάληξη με το Παγκόσμιο του 2022 στέφθοντας ξανά πρωταθλήτρια. Από την άλλη, η Αγγλία, η οποία κέρδισε με 2-1 την Νορβηγία αφού με μία φοβερή εμφάνιση ο Μπέλινγκχαμ σκόραρε δις στο πιο κρίσιμο εώς τώρα ματς για την πατρίδα του!

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Τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα βγούν βάση των προγνωστικών. Το μόνο σίγουρο, είναι πως το στοιχηματικό ενδιαφέρον στη Stoiximan για την Ημιτελική φάση του Παγκόσμιου ανεβαίνει και εσύ διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής μέσω του Mission!

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