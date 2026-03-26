Φουλ «Ενισχυμένη» η Ιταλία κόντρα στη Β. Ιρλανδία και τα πιο δυνατά Bet Builders στα μπαράζ του Μουντιάλ

Η Ιταλία βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα παιχνίδι που δεν είναι απλά σημαντικό, είναι οριακό για το παρόν και το μέλλον της. Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η πρόκριση σε Μουντιάλ περνά από τα playoffs και το σενάριο ενός ακόμη αποκλεισμού δεν χωρά καν στη σκέψη.

Πρόκειται για μονό ημιτελικό. Αν το ματς λήξει ισόπαλο στο 90λεπτο, θα ακολουθήσει παράταση και, αν χρειαστεί, πέναλτι. Ο νικητής θα ταξιδέψει εκτός έδρας για τον τελικό απέναντι στον νικητή του Ουαλία – Βοσνία, με φόντο ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2026. Όλα κρίνονται σε ένα βράδυ στο Μπέργκαμο.

Η τελευταία παρουσία της Σκουάντρα Ατζούρα σε Μουντιάλ ήταν το 2014, ενώ οι αποτυχίες στα προηγούμενα μπαράζ απέναντι σε Σουηδία και Βόρεια Μακεδονία έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Με τον Γκατούζο πλέον στον πάγκο, η Ιταλία ψάχνει χαρακτήρα και καθαρό μυαλό. Ποιοτικά υπερέχει, όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και η διαχείριση της πίεσης. Ένα νέο στραβοπάτημα σε αυτό το στάδιο θα μοιάζει με εθνική αποτυχία.

Η Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να είναι το αουτσάιντερ, αλλά έχει ξεκάθαρο πλάνο. Θα προσπαθήσει να κρατήσει χαμηλά το τέμπο, να «σβήσει» τον ρυθμό και να μεταφέρει το άγχος στους γηπεδούχους. Η παράδοση, όμως, είναι συντριπτική: επτά ήττες σε επτά επισκέψεις στην Ιταλία, με συνολικό σκορ 16-2 και ελάχιστη επιθετική απειλή.

Μονός ημιτελικός Πολωνίας Αλβανίας και ο νικητής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον νικητή του Ουκρανία – Σουηδία, με στόχο ένα εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ 2026. Η αναμέτρηση διεξάγεται στη Βαρσοβία. Η Πολωνία βρίσκεται κοντά στην τρίτη διαδοχική παρουσία της σε Μουντιάλ. Παραμένει αήττητη σε έξι παιχνίδια και στο γήπεδό της παρουσιάζει ιδιαίτερη συνέπεια, με πέντε νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία έξι, ενώ έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε τέσσερα από αυτά.

Η Αλβανία συνεχίζει την ανοδική της πορεία τα τελευταία χρόνια, έχοντας ήδη καταφέρει να καθιερωθεί σε επίπεδο Euro, αλλά αναζητά την πρώτη της συμμετοχή σε Μουντιάλ. Στα προκριματικά κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον όμιλό της. Πριν την ήττα από την Αγγλία στο φινάλε, είχε προηγηθεί ένα εντυπωσιακό σερί τριών διαδοχικών νικών με 1-0 απέναντι σε Λετονία, Σερβία και Ανδόρα. Εκτός έδρας παρουσιάζεται ανταγωνιστική, με μία ήττα στα τελευταία πέντε παιχνίδια και τρεις συνεχόμενες νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ. Η προϊστορία είναι ξεκάθαρα υπέρ της Πολωνίας. Σε 15 συνολικά αναμετρήσεις μετρά 10 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Η Τουρκία υποδέχεται τη Ρουμανία στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον νικητή του Σλοβακία – Κόσοβο, διεκδικώντας την παρουσία της στην τελική φάση. Η Τουρκία αναζητά επιστροφή σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2002, όταν είχε φτάσει μέχρι την τρίτη θέση. Στα προκριματικά παρουσίασε σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα, τερματίζοντας δεύτερη πίσω από την Ισπανία με 13 βαθμούς.

Η Ρουμανία από την πλευρά της επιχειρεί να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, καθώς η τελευταία της συμμετοχή ήταν το 1998. Η πορεία της στα προκριματικά δεν ήταν αρκετή για να τη φέρει στις πρώτες θέσεις, όμως η εξαιρετική της παρουσία στο Nations League, όπου παρέμεινε αήττητη, της έδωσε το εισιτήριο για τα playoffs. Η προϊστορία δείχνει ισορροπία με ελαφρύ προβάδισμα για τη Ρουμανία.

