Φινάλε Premier League με δυνατές «Ενισχυμένες» για σωτηρία της Τότεναμ και… αστεράτη Λίβερπουλ

Καρό σημαία στην Premier League, με τη μάχη του τίτλου να έχει τελειώσει, αλλά εκείνη του υποβιβασμού να κρίνεται στο νήμα. Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνουν τη σεζόν απέναντι σε Κρίσταλ Πάλας και Άστον Βίλα αντίστοιχα, τη στιγμή που η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μπρέντφορντ με το βλέμμα στα… αστέρια. Κρισιμότερη ωστόσο είναι η μάχη στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τότεναμ δίνει ραντεβού με την ιστορία της ώστε να αποφύγει τον εφιάλτη του υποβιβασμού κόντρα την Έβερτον.

Ματσάρα με ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στο «Άνφιλντ», εκεί όπου Λίβερπουλ και Μπρέντφορντ έχουν τους δικούς τους στόχους για την τελευταία «στροφή» της Premier League. Από τη μια πλευρά οι Reds θέλουν να… αποφύγουν τις εκπλήξεις και να τσεκάρουν το εισιτήριο για το Champions League μέσω της 5ης θέσης.

Πρακτικά έχουν τεράστιο πλεονέκτημα στη διαφορά των γκολ απέναντι στη Μπόρνμουθ που τους ακολουθεί στην βαθμολογία, αλλά με αποτέλεσμα εξασφαλίζουν και μαθηματικά την παρουσία τους. Οι τελευταίες αγωνιστικές βέβαια δεν ήταν και οι πιο γόνιμες στο Μέρσεϊσαϊντ, μιας και στις τρεις προηγούμενες η Λίβερπουλ συγκέντρωσε μόλις έναν βαθμό.

Στον αντίποδα η Μπρέντφορντ δυσκολεύεται αρκετά όταν παίζει εκτός Λονδίνου, με την τελευταία της εκτός έδρας νίκη να σημειώνεται πίσω στον… Φεβρουάριο απέναντι στη Μπέρνλι. Προκειμένου ωστόσο να βγει Ευρώπη μέσω του Conference League χρειάζεται τουλάχιστον την ισοπαλία, αφού η Τσέλσι υπερισχύει στην ισοβαθμία.

Η αγωνιστική της φόρμα πάντως δεν είναι καθόλου καλή. Μετράει συγκεκριμένα μόλις μια νίκη στους τελευταίους δέκα αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με έξι ισοπαλίες μέσα σε αυτό το διάστημα. Με δεδομένο πως αμφότερες έχουν να «χάσουν» από τον αγώνα, όλα δείχνουν ένα πιο κλειστό παιχνίδι με χαμηλό τέμπο. Ο παράγοντας έδρα ωστόσο κλείνει το μάτι στη Λίβερπουλ, έστω κι αν με τη σειρά της έχει υποπέσει σε αρκετές αγωνιστικές ατασθαλίες.

Η Τότεναμ παίζει με την ιστορία της στο φινάλε της σεζόν απέναντι στην Έβερτον, σε ένα τέλος που θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ στραβά για τους Spurs. Μια στροφή προτού πέσει η αυλαία της Premier League, η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι βρίσκεται στην 17η θέση και το +2 από τη Γουέστ Χαμ που την απειλεί με υποβιβασμό.

Οι Spurs πρακτικά χρειάζονται αποτέλεσμα για να διασφαλίσουν τη σωτηρία τους, έχοντας κάνει βήματα προόδου με τον Ιταλό στον πάγκο. Υπό τις οδηγίες του πανηγύρισαν δυο πολύτιμες, απανωτές νίκες απέναντι σε Γουλβς και Άστον Βίλα, όμως έκαναν πισωγύρισμα στα ματς που ακολούθησαν.

Απέναντι σε Λιντς και Τσέλσι άλλωστε συγκέντρωσαν μόλις έναν βαθμό, με την κάκιστη απόδοση της οπισθοφυλακής να αποτελεί ξανά βαρίδι. Το θετικό για την Τότεναμ πάντως είναι το γεγονός πως αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο που ουσιαστικά βρίσκεται σε κακή φόρμα.

Οι Toffees έχουν πέσει στην 12η θέση της Premier League και μεσολαβούν τέσσερις ομάδες μέχρι την 8η που οδηγεί στο Conference League της επόμενης περιόδου. Οι ελπίδες τους είναι οριακά μηδαμινές, ιδίως από τη στιγμή που έχουν να πανηγυρίσουν στο πρωτάθλημα από τα τέλη Μαρτίου. Έκτοτε έχουν περάσει έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, η οποία δείχνει να έχει ξεφουσκώσει στο χειρότερο σημείο της σεζόν.

Φυσιολογικά το βαθμολογικό κίνητρο είναι πολύ ισχυρότερο για την Τότεναμ που θέλει να αποφύγει το εφιαλτικό σενάριο του υποβιβασμού κι ένας βαθμός πιθανότατα θα σταθεί αρκετός για να τη σώσει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Γουέστ Χαμ.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

