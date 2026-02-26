Europa League προσφορά* που δεν χάνει

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τα δίνουν όλα απέναντι σε Βικτόρια Πλζεν (26/2, 19:45) και Θέλτα (22:00), σε Τσεχία και Ισπανία, αντίστοιχα, ώστε να πάρουν την πρόκριση στους «16» του Europa League. Είναι δύσκολο το έργο τους, αλλά όχι ακατόρθωτο. Την ίδια ώρα, στο Μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί (21:45), για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται από το 2-2 στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Το γύρισε με τα δύο γκολ του Τετέι, στο 31’ και στο 61’, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και τώρα παίζει τα ρέστα του στην Τσεχία. Στο πρωτάθλημα πήρε το «διπλό» στην Κρήτη με 2-0 επί του ΟΦΗ. Η Βικτόρια Πλζεν, από την πλευρά της, έμεινε στο 0-0 στο ντέρμπι με την Σπάρτα Πράγας. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Χ2 & Over 2,5, στο 2.45. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ ψάχνει την υπέρβαση στην Ισπανία. Έχασε 2-1 από τη Θέλτα στην Τούμπα στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα, μειώνοντας στο 77’ με τον Γερεμέγεφ και τώρα πάει για την ανατροπή. Επίσης, στη Σούπερ Λιγκ, άφησε βαθμούς στο 1-1 με τη Λάρισα εκτός έδρας. Οι Ισπανοί κέρδισαν 2-0 τη Μαγιόρκα την περασμένη Κυριακή στη La Liga. Εδώ, το Goal/Goal δίνεται στο 1.92. Μάλιστα, το Θέλτα – ΠΑΟΚ είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς σε αυτόν θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

Στο Μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός (16-12) ψάχνει τη νίκη απέναντι στην Παρί. Μπαίνει στο παιχνίδι με ανεβασμένη ψυχολογία που του δίνει η νίκη επί του Ολυμπιακού με 79-68 και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, σε ματς που κυριάρχησε. Ωστόσο, στο τελευταίο παιχνίδι στη Euroleague, είχε χάσει 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε εντός έδρας, με το σουτ του Μπόλντγουιν στην εκπνοή. Από την άλλη, η Παρί (9-18), αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, χάνοντας 78-74 από την Μπουργκ και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το τρόπαιο. Στην Ευρωλίγκα, πάντως, είχε κάνει την έκπληξη στη Βαρκελώνη, κερδίζοντας 85-74 την Μπαρτσελόνα. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το Παναθηναϊκός με -10,5 Χάντικαπ, στο 1.90.

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου διαρκεί ως τις 27/2 (08:00) και εκείνο για το Μπάσκετ ως την 1η Μαρτίου (08:00). Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Μαρτίου 2026 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στο Europa League. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχουν κι άλλες προσφορές*, η μία αφορά το Conference League, η άλλη τη Euroleague. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

