Επιστροφή στα Playoffs της Super League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η δράση στα Playoffs τίτλου στη Super League επιστρέφει με άλλα δύο μεγάλα ντέρμπι που θα κρίνουν τη συνέχεια στην κούρσα για τον πρωταθλητή.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η μάχη των «δικεφάλων» ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (18:00) είναι κομβική για τη μάχη του τίτλου.

Η «Ένωση» ήταν η απόλυτη κερδισμένη της πρεμιέρας των Playoffs χάρη στο 0-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού με το γρήγορο γκολ του Κοϊτά και δεν άφησε μόνο τους Πειραιώτες στο -5, αλλά και τους «ασπρόμαυρους» που έμειναν αντίστοιχα στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δείχνει να έχει το πάνω χέρι βαθμολογικά και ψυχολογικά και ενώπιον του κόσμου της θέλει να κάνει άλλο ένα μεγάλο βήμα, σε ένα ντέρμπι που έρχεται λίγα 24ωρα μετά τη σπουδαία ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει μέσω της Νέας Φιλαδέλφειας να αρχίσει αντεπίθεση στην κούρσα με το πρώτο «τρίποντο» στο μίνι πρωτάθλημα, έχοντας πανηγυρίσει στην «κιτρινόμαυρη» έδρα στην κανονική περίοδο (0-2).

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1:2.30 X:3.20 2:3.35

Στη Λεωφόρο συγκρούονται οι «αιώνιοι» αντίπαλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει τον Ολυμπιακό (21:00).

Οι «πράσινοι» μπορεί από τη σέντρα των Playoffs να είναι η ομάδα χωρίς ρεαλιστικές ελπίδες τίτλου, αλλά το κίνητρο είναι δεδομένα υψηλό στα ντέρμπι, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να θέλει να νικήσει για δεύτερο σερί παιχνίδι τους Πειραιώτες, μετά το 0-1 στο Φάληρο στην κανονική περίοδο με το γκολ του Ταμπόρδα.

Στην άλλη πλευρά η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα δεν έχει περιθώρια πέραν της νίκης στη Λεωφόρο, την πρώτη φετινή επί του «τριφυλλιού», με το -5 να την έχει φέρει σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη διατήρηση των σκήπτρων.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1:3.95 X:3.30 2:2.02

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.