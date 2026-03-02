Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Ελλάδα στην Ποντγκόριτσα για τον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Την Παρασκευή (27/02) η Εθνική ηττήθηκε με 67-65 στη Sunel Arena από τον αντίπαλο της, πληρώνοντας την αστοχία της πίσω από τα 6.75μ.

Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη, είχε την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση στο τέλος αλλά ο Βασίλης Τολιόπουλος αστόχησε στην τελευταία επίθεση. Για την Ελλάδα ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 13 πόντους ενώ ακολούθησε ο Κώστας Παπανικολάου με 12. Ο Ζόραν Νίκολιτς ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη «ζημιά» στην Ελλάδα πετυχαίνοντας 19 πόντους. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για τη «γαλανόλευκη» στον όμιλο, όπου πλέον έχει ρεκόρ 2-1 μαζί με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο.

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 1 (-1,5): 1.82 2 (+1,5): 1.80

Η υπόθεση πρόκριση σαφώς και δεν μπαίνει σε κίνδυνο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο όμως ψάχνει μία αντίδραση στην Ποντγκόριτσα. Άλλωστε είναι δύσκολο να έχει και πάλι τόσο χαμηλά ποσοστά (6/34) στο τρίποντο. Αν τα βελτιώσει σε έναν βαθμό μπορεί να φύγει νικήτρια από το Μαυροβούνιο και να «καθαρίσει» την πρόκριση της. Πέρα από την πρώτη θέση, η Ελλάδα δεν θέλει να κουβαλήσει δύο αρνητικά αποτελέσματα στην επόμενη φάση, που θα βάλουν περισσότερα εμπόδια στην προσπάθεια της για να βρίσκεται στο Κατάρ το 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποχωρεί από την αποστολή της ομάδας λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ο οποίος θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ελλάδας. Από την άλλη το Μαυροβούνιο πηγαίνει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία καθώς προέρχεται από μία σημαντική και πολύτιμη νίκη. Έδειξε ότι μπορεί να κοντράρει την Ελλάδα και στην έδρα του θέλει να είναι ακόμα πιο επιθετικό, με την υποστήριξη 6.000 φιλάθλων του.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.