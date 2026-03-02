ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Ελλάδα στην Ποντγκόριτσα για τον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Την Παρασκευή (27/02) η Εθνική ηττήθηκε με 67-65 στη Sunel Arena από τον αντίπαλο της, πληρώνοντας την αστοχία της πίσω από τα 6.75μ.

Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη, είχε την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση στο τέλος αλλά ο Βασίλης Τολιόπουλος αστόχησε στην τελευταία επίθεση. Για την Ελλάδα ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 13 πόντους ενώ ακολούθησε ο Κώστας Παπανικολάου με 12. Ο Ζόραν Νίκολιτς ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη «ζημιά» στην Ελλάδα πετυχαίνοντας 19 πόντους. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για τη «γαλανόλευκη» στον όμιλο, όπου πλέον έχει ρεκόρ 2-1 μαζί με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο.

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 1 (-1,5): 1.82 2 (+1,5): 1.80

Η υπόθεση πρόκριση σαφώς και δεν μπαίνει σε κίνδυνο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο όμως ψάχνει μία αντίδραση στην Ποντγκόριτσα. Άλλωστε είναι δύσκολο να έχει και πάλι τόσο χαμηλά ποσοστά (6/34) στο τρίποντο. Αν τα βελτιώσει σε έναν βαθμό μπορεί να φύγει νικήτρια από το Μαυροβούνιο και να «καθαρίσει» την πρόκριση της. Πέρα από την πρώτη θέση, η Ελλάδα δεν θέλει να κουβαλήσει δύο αρνητικά αποτελέσματα στην επόμενη φάση, που θα βάλουν περισσότερα εμπόδια στην προσπάθεια της για να βρίσκεται στο Κατάρ το 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποχωρεί από την αποστολή της ομάδας λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ο οποίος θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ελλάδας. Από την άλλη το Μαυροβούνιο πηγαίνει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία καθώς προέρχεται από μία σημαντική και πολύτιμη νίκη. Έδειξε ότι μπορεί να κοντράρει την Ελλάδα και στην έδρα του θέλει να είναι ακόμα πιο επιθετικό, με την υποστήριξη 6.000 φιλάθλων του.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα