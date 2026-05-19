bwin: Στο 2.15 να κατακτήσει τη EuroLeague ο Ολυμπιακός!

Το τριήμερο του Final Four είναι προ των πυλών και στις 24 Μαΐου θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος «βασιλιάς» του ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός

Την Παρασκευή το πρώτο ζευγάρι που θα πατήσει το glass floor στο T-Center Athens, είναι το Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ρίξουν από τον… θρόνο την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε με ρεκόρ 26-12 και στην 1η θέση την κανονική περίοδο, ενώ στα Playoffs «σκούπισε» με άνεση (3-0) τη Μονακό.

Στην bwin η απόδοση να κατακτήσει τη EuroLeague ο Ολυμπιακός τιμάται σε απόδοση 2.15. Από την 4η θέση ξεκίνησαν την προσπάθεια τους τα «καναρίνια», που έκαναν μεγάλη αγωνιστική «κοιλιά» στο φινάλε της regular season. Με 3-1 απέκλεισε την 5η Ζαλγκίρις Κάουνας η Φενερμπαχτσέ, που πλέον ψάχνει την back-to-back κατάκτηση του τίτλου επί ελληνικού εδάφους. Στο 4.50 στην bwin να κατακτήσει τον τίτλο η Φενέρ.

Ισπανική «μονομαχία»

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκάθαρα το λεγόμενο… know how στα Final Four, έναντι της πρωτάρας Βαλένθια. Η «βασίλισσα» διάνυσε μία μεταβατική σεζόν στην πρώτη του Σέρτζιο Σκαριόλο, όμως εν τέλει τα κατάφερε και βρίσκεται στο Final Four. Τρίτη ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο η Ρεάλ (24-14), έχοντας ως… αχίλλειο πτέρνα τις εκτός έδρας αναμετρήσεις (6-13 ρεκόρ).

Απέκλεισε με 3-1 την «σταχτοπούτα» στη διοργάνωση Χάποελ Τελ Αβίβ, αποδεικνύοντας πως ο μηχανισμός του κλαμπ ήταν έτοιμος να «υποτάξει» τα όνειρα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη. Στην bwin βρίσκουμε στο 4.50 την κατάκτηση της EuroLeague από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ονειρεμένη χρονιά για τη Βαλένθια, που για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε στο Final Four. Το σύνολο του Μαρτίνεθ τερμάτισε 2ο (25-13), ενώ στα Playoffs σε μία σειρά… φωτιά απέκλεισε 3-2 τον Παναθηναϊκό με reverse sweep κι έχοντας το πλεονέκτημα έδρας. Σε απόδοση 5.50 τιμάται στην bwin να σηκώσει την κούπα η Βαλένθια.

