bwin: Ισπανία – Αργεντινή με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Αντίστροφα μετράμε για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ! Θα επιστρέψει η Ισπανία στον… θρόνο του ποδοσφαιρικού πλανήτη ή η Αργεντινή θα κάνει ιστορικό back-to-back;

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Αυτή είναι η Ισπανία

Ποιο είναι το προφίλ της Ισπανίας, που επέστρεψε σε τελικό Παγκόσμιου Κυπέλλου, μετά το 2010; Το σύνολο του Λουίς Ντε λα Φουέντε, αποτελεί μία πολύ «φρέσκια» πρόταση της ισπανικής ποδοσφαιρικής νοοτροπίας.Με βάση το περίφημο tiki-taka, η νέα γενιά της «Φούρια Ρόχα» έφτασε στον τελικό, με την καλύτερη άμυνα (1 γκολ παθητικό), αλλά και την επίθεση να… δίνει ρέστα. Συγκεκριμένα οι Ισπανοί μετρούν 1,9 γκολ ανά αγώνα, δημιουργώντας 2,9 μεγάλες ευκαιρίες μέσο όρο, την ώρα που 6,0 προσπάθειες τους καταλήγουν εντός στόχου! Έξι φορές διατήρησε το μηδέν παθητικό ο Ουνάι Σιμόν (0,1 γκολ ανά αγώνα). Απόλυτος έλεγχος του ρυθμού για τη «Φούρια Ρόχα», με τον μέσο όρο κατοχή μπάλας να βρίσκεται στο 63,7%! Στην bwin η νίκη της Ισπανίας και γκολ και οι δύο ομάδες το βρίσκουμε στο 5.50 στην bwin και σε Ενισχυμένη Απόδοση.

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Οι πρωταγωνιστές

Φυσικά τα… φώτα θα πέσουν στον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Ο φορ της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 5 γκολ αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ισπανικής ομάδας. Παίκτης… αποκάλυψη ο Πέδρο Πόρο. Το δεξί μπακ της Ισπανίας έχει βρει δύο φορές δίχτυα, τη μία στον ημιτελικό με την Γαλλία! Ηγέτης της ομάδας το δίδυμο Ρόδρι και Λαπόρτ. Ο αρχηγός της «Ρόχα» είναι ο ελεγκτής του ρυθμούς που πιέζει ή μοιράζει την μπάλα (93,6 πάσες μέσο όρο, 93% ποσοστό ευστοχίας) η ισπανική… μηχανή, ενώ ο δεύτερος με την εμπειρία του «γεμίζει» την αμυντική γραμμή βοηθώντας στο build up (75,9 πάσες μέσο όρο 94% ποσοστό ευστοχίας). Στο 5.75 η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin, να σκοράρει πρώτος ο Ογιαρθάμπαλ στον τελικό.

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