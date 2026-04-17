bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Εφές!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κατάμεστο Telekom Center Athens την Εφές, θέλει μόνο τη νίκη, αλλά και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να γνωρίζει αν η συνέχεια του στη EuroLegue περνά απευθείας από τα Playoffs ή τα Play-in.

Μόνο η νίκη δεν αρκεί

Αυτό θα μπορούσε να είναι το… μότο του αγώνα, καθώς ο Παναθηναϊκός θα πρέπει σίγουρα να επικρατήσει απόψε (21:15) της Εφές. Όμως το «τριφύλλι» δεν κρατά μόνο του τη τύχη του στα χέρια του. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν για να καταλάβει την 6η θέση, θα πρέπει να ελπίζει σε ήττα της Ζαλγκίρις στο Κάουνας από την Παρί, μετά και τη νίκη της Ρεάλ επί του Ερυθρού στη Μαδρίτη. Στην bwin η νίκη του Παναθηναϊκού και over 174,5 πόντοι στο ματς τιμάται σε απόδοση 2.45.

Τα υπόλοιπα σενάρια

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος και θα συνεχίσει από τη διαδικασία των Play-in την επόμενη εβδομάδα, αν νικήσει την Εφές και παράλληλα επικρατήσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας. Το «τριφύλλι» θα βρεθεί στην 8η θέση σε περίπτωση που χάσει από την Αναντολού Εφές και επίσης ηττηθούν η Μονακό από τη Χάποελ εντός έδρας και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν. Τέλος η ομάδα του Αταμάν μπορεί να τερματίσει 9η αν ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει την Χάποελ εντός έδρας ή χάσει από την Εφές και η Μπαρτσελόνα επικρατήσει την Μπάγερν στο Palau.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΕΦΕΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ