bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν! (18/02)

Παρά μία μέρα, μετά από έναν μήνα ο Ολυμπιακός υποδέχεται ξανά τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αυτή τη φορά για τον 1ο μεταξύ τους αγώνα, των play-offs του Champions League.

Να πάρει προβάδισμα πρόκρισης

Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του κόντρα στη Λεβερκούζεν, όπως συνέβη και πριν από 29 μέρες. Οι «ερυθρόλευκοι» τότε επικράτησαν 2-0 με τους Κοστίνια και Ταρέμι να βρίσκουν δίχτυα. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από τρεις στη σειρά νίκες στη League Phase του Champions League. Εφόσον απόψε επικρατήσει, θα κάνει το 4×4 για πρώτη φορά στην ιστορία του στο κορυφαίο επίπεδο. Καταλυτικός για την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού ο Μεχντί Ταρέμι, που έχει σημειώσει δύο γκολ, ενώ έχει μοιράσει και ισάριθμες ασίστ! Ο τελευταίος παίκτης των Πειραιωτών με περισσότερες συμμετοχές σε μία σεζόν ήταν ο Ιεροκλής Στολτίδης το 2007-08 (5 – 3 γκολ, 2 ασίστ). Στο 5.25 στην bwin να σκοράρει πρώτος απόψε ο Ταρέμι.

Κόντρα στην «παράδοση»

Η Λεβερκούζεν έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη εκτός έδρας κόντρα σε ελληνική ομάδα. Αυτή τον Οκτώβριο του 1993 με 1-4 επί του Παναθηναϊκού. Από το 2000 και μετά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σε καμία από τις τέσσερις επισκέψεις της στην Ελλάδα, δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Η γερμανική ομάδα μέτρησε 17 τελικές (6 στον στόχο) στο ματς της League Phase στο Φάληρο, εκ των οποίων οι τρεις «καθαρές». Στην bwin το under 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο τιμάται σε απόδοση 2.95.

