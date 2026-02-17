ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν! (18/02)

Παρά μία μέρα, μετά από έναν μήνα ο Ολυμπιακός υποδέχεται ξανά τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αυτή τη φορά για τον 1ο μεταξύ τους αγώνα, των play-offs του Champions League.

bwin: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Να πάρει προβάδισμα πρόκρισης

Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του κόντρα στη Λεβερκούζεν, όπως συνέβη και πριν από 29 μέρες. Οι «ερυθρόλευκοι» τότε επικράτησαν 2-0 με τους Κοστίνια και Ταρέμι να βρίσκουν δίχτυα. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από τρεις στη σειρά νίκες στη League Phase του Champions League. Εφόσον απόψε επικρατήσει, θα κάνει το 4×4 για πρώτη φορά στην ιστορία του στο κορυφαίο επίπεδο. Καταλυτικός για την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού ο Μεχντί Ταρέμι, που έχει σημειώσει δύο γκολ, ενώ έχει μοιράσει και ισάριθμες ασίστ! Ο τελευταίος παίκτης των Πειραιωτών με περισσότερες συμμετοχές σε μία σεζόν ήταν ο Ιεροκλής Στολτίδης το 2007-08 (5 – 3 γκολ, 2 ασίστ). Στο 5.25 στην bwin να σκοράρει πρώτος απόψε ο Ταρέμι. 

bwin: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν!

Κόντρα στην «παράδοση»

Η Λεβερκούζεν έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη εκτός έδρας κόντρα σε ελληνική ομάδα. Αυτή τον Οκτώβριο του 1993 με 1-4 επί του Παναθηναϊκού. Από το 2000 και μετά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σε καμία από τις τέσσερις επισκέψεις της στην Ελλάδα, δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Η γερμανική ομάδα μέτρησε 17 τελικές (6 στον στόχο) στο ματς της League Phase στο Φάληρο, εκ των οποίων οι τρεις «καθαρές». Στην bwin το under 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο τιμάται σε απόδοση 2.95. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα