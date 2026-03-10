bwin: 0% Γκανιότα* & Build A Bet* στο Παρί – Ολυμπιακός!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Την πορεία του προς την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα playoffs της EuroLeague, θέλει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός, που απόψε (21:45) δοκιμάζεται στην έδρα της Παρί, σε ματς για την 34η αγωνιστική.

bwin: Παρί – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*!

Στον «δρόμο» για το πλεονέκτημα

Ο Ολυμπιακός «απορρόφησε» τους κραδασμούς της ήττας στον τελικό του Κυπέλλου και από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς των Γουόκαπ και Βεζένκοφ, με μία σπουδαία εντός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού την περασμένη Παρασκευή. Απόψε στο Παρίσι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλουν να πετύχουν την 20η νίκη της σεζόν στη EuroLeague (19-10 ρεκόρ). Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 3η θέση και κρατούν το πλεονέκτημα έδρας στην post season στα… χέρια τους! Με το «διπλό» έφυγαν από την έδρα της Παρί πέρσι οι Πειραιώτες (73-90). Δύο νίκες για τον Ολυμπιακό (σε τρία ματς). Σε όλους τους αγώνες οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν τουλάχιστον από 90 πόντους! Στην bwin το να σημειώσει over 11,5 πόντους ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τιμάται σε απόδοση 2.00.

bwin: Παρί – Ολυμπιακός με PriceBoosts!

Χωρίς στόχο, αλλά επικίνδυνη

Μπορεί η σεζόν για την Παρί να έχει… τελειώσει, καθώς δεν υπάρχει – ρεαλιστικά πάντα – ο στόχος ούτε των play-ins, όμως η γαλλική ομάδα είναι επικίνδυνη κι έτοιμη για «ζημιές», αν κάποιος δεν είναι συγκεντρωμένος. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα η Μπαρτσελόνα και ο Παναθηναϊκός. Η γαλλική ομάδα πέρασε νικηφόρα από Βαρκελώνη (74-85) και Αθήνα (99-104), ενώ με το «διπλό» κι επί της Μπασκόνια στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, η Παρί έφτασε τις τρεις σερί νίκες! Κορυφαίος παίκτης των γηπεδούχων δίχως αμφιβολία ο Ναντίρ Ιφί, που «τρέχει» σεζόν με 19,5 πόντους μ.ο. (1ος σκόρερ της EuroLeague), 2,3 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 17,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!

