Αστεράτος «τελικός» για τον Ολυμπιακό με αποδοσάρες από τη winmasters!

Δεν έχει άλλα περιθώρια ο Ολυμπιακός, που θα ριχθεί στην αρένα του Champions League με το… μαχαίρι στα δόντια. Κάτι τα μεγαθήρια που βρέθηκαν στον δρόμο του, κάτι η ρέντα που του γύρισε την πλάτη, οι «ερυθρόλευκους» βρίσκονται να παλεύουν για την επιβίωσή τους στο κόλπο της πρόκρισης και να θέλουν μόνο νίκη απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πλασάρισμα στην πρώτη 24άδα της League Phase.

Τα… αστέρια του Champions League πάντα επιφυλάσσουν τη δική τους μαγεία και μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα ικανός να κάνει αυτό που πρέπει.

Παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατάταξη των δύο ομάδων στο φινάλε των 26 αγωνιστικών (3η η ΑΕΚ με 38, 5ος ο Παναθηναϊκός με 25 και έναν αγώνα λιγότερο). Μεγάλο, λοιπόν, το βαθμολογικό ενδιαφέρον, ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον στις αποδόσεις της winmasters!

Για αυτό άλλωστε και παρουσιάζεται ως φαβορί στις αποδόσεις της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας στην Ελλάδα. Με απόδοση που αξίζει μάλιστα, στο 2.49. Η νίκη των Γερμανών προσφέρεται πιο υψηλά, στο 2.70, και η ισοπαλία στο 3.70.

Φυσικά, αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ, αφού το Over 2,5 το βρίσκουμε στην τιμή του, με σαφέστατο προβάδισμα σε σχέση με το Under 2,5 στο 2.17.

Τα ειδικά και τα συνδυαστικά στοιχήματα, βέβαια, ειδικά σε διοργανώσεις όπως το Champions League και τόσο κρίσιμα παιχνίδια έχουν τη δική τους… γλύκα. Ο Ολυμπιακός δεδομένα θα μπει δυνατά στο παιχνίδι και το να βρει δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στην τιμή του 2.15.

Ακριβώς επειδή προβλέπεται ανοιχτό το ματς, τη δική του αξία έχει και το Bet Builder με Over 2,5 γκολ, Over 9,5 κόρνερ και Over 3,5 κίτρινες κάρτες, στο 7.04.

Ο Μεχντί Ταρέμι θα κληθεί να τραβήξει το κουπί στην επίθεση και το anytime τέρμα του το βρίσκουμε στο 2.55.

