Άπαικτες αποδόσεις από τη winmasters στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων!

Από Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το καλοκαίρι χορτάσαμε. Τώρα, βέβαια, έχουμε τον τελικό του «πατροπαράδοτου» Παγκοσμίου Συλλόγων, όπως το γνωρίζαμε τόσα χρόνια.

Παρί Σεν Ζερμέν και Φλαμένγκο διεκδικούν απόψε στις 19:00 στο Αλ Ραγιάν, τον τίτλο του πρωταθλητή, με το φαβορί να είναι σαφές. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις αποδόσεις της winmasters .

Η κάτοχος του Παγκοσμίου Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι, Παρί Σεν Ζερμέν, κρατά την τύχη στα χέρια της για ένα ακόμη διεθνές τρόπαιο. Ενδεικτικός ο άσος στο 1.67, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 4.10 και το διπλό στο 5.20.

Αναφορικά με την κατάκτηση της κούπας, οι Γάλλοι είναι ακόμη μεγαλύτερο φαβορί στο 1.33, με τους Βραζιλιάνους να δίνονται στο 3.30. Για τις αγορές εκτός 90λέπτου, αυτά που προσελκύουν τα βλέμματα είναι η κατάκτηση της Παρί στην παράταση στο 10.00 και η νίκη της Φλαμένγκο στα πέναλτι στο 12.50.

Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Σχετικά με τις αγορές των γκολ, εκεί βλέπουμε αρκετή ισορροπία. Στο 1.82 το Over 2,5, με το Under 2,5 να δίνεται στο 2.02. Παρόμοιες αποδόσεις στο Goal/Goal και No Goal, με 1.82 και 1.98 αντίστοιχα.

Για περισσότερες επιλογές, ειδικά στοιχήματα και bet builder στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, η winmasters σου επιφυλάσσει απίστευτες προσφορές* και δώρα*, μαζί με τις κορυφαίες αποδόσεις!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

