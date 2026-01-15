Stoiximan Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Η Stoiximan αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και αξιόπιστες στοιχηματικές πλατφόρμες στην Ελλάδα. Εκτός από το πλούσιο sportsbook και τις προσφορές για στοίχημα, προσφέρει εύκολες και ασφαλείς διαδικασίες για κατάθεση και ανάληψη χρημάτων. Αν αναρωτιέσαι πώς γίνεται η stoiximan αναληψη ή ποιοι είναι οι τρόποι κατάθεσης, βρίσκεσαι στο σωστό άρθρο.

Παρακάτω σου εξηγούμε όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την κατάθεση στη stoiximan και την ανάληψη χρημάτων από stoiximan, για να παίζεις ξέγνοιαστα.

Πως κάνω αναληψη από stoiximan;

Η αναληψη stoiximan είναι μια απλή διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα από το προφίλ σου:

Κάνε σύνδεση στον λογαριασμό σου. Επίλεξε “Ανάληψη” από τις επιλογές του λογαριασμού. Διάλεξε τον τρόπο που επιθυμείς (τραπεζικός λογαριασμός, κάρτα, Revolut, Viva Wallet, κ.ά.). Όρισε το ποσό και επιβεβαίωσε.

Η stoiximan αναληψη σε καρτα, σε τραπεζικό λογαριασμό ή ακόμα και μέσω Revolut, πραγματοποιείται μόλις εγκριθεί το αίτημα από το τμήμα πληρωμών. Εάν έχεις ολοκληρώσει την ταυτοποίηση, η αναληψη απο stoiximan μπορεί να γίνει ακόμη και σε 24 ώρες.

Αν αναρωτιέσαι “πωσ κανω αναληψη στη stoiximan”, η απάντηση είναι πως απαιτείται ενεργός, ταυτοποιημένος λογαριασμός και να έχεις χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο πληρωμής και για κατάθεση.

Stoiximan αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η στοιχιμαν αναληψη χρημάτων δεν έχει επιπλέον χρέωση από τη μεριά της Stoiximan. Ωστόσο:

Οι τραπεζικές μεταφορές ενδέχεται να επιφέρουν χρέωση από την ίδια την τράπεζα.

Σε ψηφιακά πορτοφόλια όπως Skrill ή Revolut, ενδέχεται να υπάρξουν προμήθειες από την εκάστοτε υπηρεσία.

Η stoiximan αναληψη χρηματων υπόκειται στους όρους ανάληψης της εταιρίας. Για παράδειγμα, η stoiximan αναληψη χωρις ταυτοποιηση δεν είναι δυνατή, όπως και σε όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες. Η πλατφόρμα ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία και ζητά πλήρη ταυτοποίηση για κάθε χρήστη.

Η stoiximan μεγιστη αναληψη εξαρτάται από το μέσο που θα χρησιμοποιήσεις. Συνήθως, είναι 2.000€ την ημέρα μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Πως κάνω καταθεση στην stoiximan;

Η καταθεση stoiximan είναι εξίσου εύκολη:

Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου. Πατάς στην επιλογή “Κατάθεση”. Επιλέγεις τον τρόπο πληρωμής. Συμπληρώνεις το ποσό και ολοκληρώνεις τη διαδικασία.

Η stoiximan πρωτη καταθεση συχνά συνοδεύεται και από κάποια προσφορά εγγραφής, οπότε φρόντισε να ρίξεις μια ματιά στην ενότητα με τις προσφορές για στοίχημα.

Η κατάθεση στη stoiximan γίνεται άμεσα και τα χρήματα εμφανίζονται στον λογαριασμό σου εντός δευτερολέπτων.

Stoiximan καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Η Stoiximan υποστηρίζει πολλούς τρόπους κατάθεσης:

Τραπεζική κάρτα (Visa/Mastercard)

Τραπεζικό έμβασμα

Paysafe Card

Skrill/Neteller

Revolut

Apple Pay

Viva Wallet

Η stoiximan καταθεση είναι ασφαλής και πραγματοποιείται μέσω πιστοποιημένων πυλών πληρωμής. Το ελάχιστο ποσό είναι 5-10€ ανάλογα με τη μέθοδο.

Η χρήση Apple Pay και Revolut έχει αυξηθεί σημαντικά προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα, ειδικότερα βιάζεσαι να παίξεις τις εμπνεύσεις σου στο stoiximan casino.

