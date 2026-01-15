Stoiximan Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αν σκέφτεσαι να μπεις στον κόσμο του διαδικτυακού στοιχήματος, η stoiximan εγγραφή είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα. Η Stoiximan, μία από τις κορυφαίες νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον για παίκτες κάθε επιπέδου, όμως για να απολαύσεις πλήρως τις υπηρεσίες της, απαιτείται ταυτοποίηση λογαριασμού.

Σε αυτόν τον οδηγό, θα δούμε βήμα-βήμα πώς γίνεται η εγγραφή Stoiximan, πώς ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση Stoiximan, ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά και τι μπορεί να πάει στραβά.

Πως κάνω stoiximan εγγραφή;

Η δημιουργία λογαριασμού στη stoiximan είναι απλή και διαρκεί λίγα λεπτά. Ακολουθείς τα εξής βήματα:

  1. Επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα της Stoiximan.
  2. Πατάς στην επιλογή «Εγγραφή» στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας.
  3. Συμπληρώνεις τη φόρμα εγγραφής με τα προσωπικά σου στοιχεία:-Όνομα, επώνυμο, φύλο-Ημερομηνία γέννησης-Διεύθυνση κατοικίας-Email και κινητό τηλέφωνο-Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
  4. Επιβεβαιώνεις πως είσαι άνω των 21 και αποδέχεσαι τους όρους εγγραφής Stoiximan.

Αν απορείς τι χρειάζεται για εγγραφή Stoiximan, αρκεί να έχεις:

  • Έγκυρη διεύθυνση email
  • Προσωπικά στοιχεία που συμφωνούν με τα έγγραφα ταυτοποίησης
  • Αριθμό κινητού για επιβεβαίωση

Μετά την εγγραφή, λαμβάνεις email ή SMS με σύνδεσμο ενεργοποίησης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την ολοκλήρωση εγγραφής Stoiximan.

Πως κάνω stoiximan ταυτοποίηση;

Η ταυτοποίηση στοιχείων Stoiximan είναι υποχρεωτική βάσει νόμου και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από τη δημιουργία λογαριασμού.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

  1. Ανεβάζεις τα απαραίτητα έγγραφα μέσω της ενότητας “Ο λογαριασμός μου > Ταυτοποίηση”.
  2. Η Stoiximan ελέγχει τα έγγραφα και εφόσον είναι έγκυρα, εγκρίνει την ταυτοποίηση Stoiximan μέσα σε λίγες ώρες.

Για πλήρη πρόσβαση στις προσφορές για στοίχημα, αναλήψεις και stoiximan casino, η ταυτοποίηση καρτας ή άλλου μέσου πληρωμής είναι επίσης απαραίτητη.

Ποια είναι τα stoiximan έγγραφα ταυτοποίησης

Για την ταυτοποίηση λογαριασμού Stoiximan, χρειάζονται:

1. Ταυτοποίηση ταυτότητας (ένα από τα παρακάτω):

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλή όψη)
  • Διαβατήριο (σε ισχύ)
  • Δίπλωμα οδήγησης

2. Επιβεβαίωση διεύθυνσης κατοικίας (ένα από τα παρακάτω):

  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό, σταθερή τηλεφωνία) τελευταίου 3μήνου
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1
  • Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού

3. Stoiximan ταυτοποίηση κάρτας (αν χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές):

  • Ανέβασμα φωτογραφίας της κάρτας (με καλυμμένα τα 8 μεσαία ψηφία και τον CVV)

Τα έγγραφα πρέπει να είναι καθαρά, ευδιάκριτα και σε μορφή PDF ή εικόνας (JPG/PNG).

Για αυτό, φρόντισε να ανεβάσεις έγκυρα και ευδιάκριτα έγγραφα ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εγγραφής Stoiximan μέσω της Kingbet.

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για τη stoiximan ταυτοποίηση και εγγραφή

Η διαδικασία ελέγχου εγγράφων διαρκεί από λίγες ώρες έως 1 εργάσιμη ημέρα. Σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο περισσότερο. Αν περάσουν πάνω από 48 ώρες, μπορείς να επικοινωνήσεις με την υποστήριξη.
Η ταυτοποίηση λογαριασμού Stoiximan: Προστατεύει τον παίκτη και την εταιρία από απάτες, αποτελεί νομική υποχρέωση για όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, απαιτείται για αναλήψεις και πρόσβαση σε προσφορές. Η μη ολοκλήρωση ταυτοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε κλείδωμα του λογαριασμού.
Τα έγγραφα μπορεί να απορριφθούν εάν: Είναι θολά ή κακής ποιότητας, δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία του λογαριασμού, είναι ληγμένα ή εκτός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (π.χ. παλιός λογαριασμός ΔΕΚΟ)

