Stoiximan διαγραφή λογαριασμού ✅ Τι πρέπει να ξέρω

Αν σκέφτεσαι τη διαγραφή λογαριασμού στη Stoiximan (μία από τις καλύτερες νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα με απίθανες προσφορές για στοίχημα), υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις. Είτε θέλεις προσωρινή φραγή, είτε οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού, η πλατφόρμα προσφέρει τις απαραίτητες επιλογές για να διαχειριστείς τη σχέση σου με το παιχνίδι με υπευθυνότητα.

Stoiximan διαγραφη λογαριασμου

Η Stoiximan διαγραφή λογαριασμού μπορεί να γίνει:

Μέσω των ρυθμίσεων του προφίλ σου,

Επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Αν επιλέξεις την οριστική διαγραφή, δεν θα μπορείς να ανοίξεις νέο λογαριασμό με τα ίδια στοιχεία, ενώ χάνεις την πρόσβαση και στο stoiximan casino.

Stoiximan φραγη λογαριασμου

Η φραγή λογαριασμού στη stoiximan είναι η ενδιάμεση λύση για όσους θέλουν ένα διάλειμμα από το στοίχημα, χωρίς να προχωρήσουν σε μόνιμο αποκλεισμό. Υπάρχουν διάφορες μορφές:

Προσωρινή φραγή (1 ημέρα έως 6 μήνες)

Μόνιμη φραγή Stoiximan (δεν ανακτάται ο λογαριασμός)

Αυτοαποκλεισμός, που επεξηγείται αναλυτικά παρακάτω

Η φραγή λογαριασμού Stoiximan γίνεται εύκολα από το μενού “Υπεύθυνο Παιχνίδι” ή με αίτημα στο support. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι, σε περιπτώσεις μόνιμης φραγής ή διαγραφής, η επαναφορά λογαριασμού Stoiximan δεν είναι εφικτή.

Πως να κάνω αυτό-αποκλεισμό στη Stoiximan;

Η επιλογή αυτοαποκλεισμού Stoiximan προσφέρεται για την προστασία του παίκτη και αποτελεί βασικό εργαλείο υπεύθυνου παιχνιδιού. Μέσα από τον λογαριασμό σου μπορείς να ενεργοποιήσεις:

Ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο όριο

Προσωρινό αποκλεισμό (cool-off)

Μόνιμο αυτοαποκλεισμό

Για τον μόνιμο αυτο-αποκλεισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί σχετική φόρμα, και μόλις ενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να γίνει άρση αυτοαποκλεισμού Stoiximan. Αν επιλέξεις μικρότερης διάρκειας αποκλεισμό, η ενεργοποίηση λογαριασμού Stoiximan γίνεται αυτόματα με τη λήξη της περιόδου.

Κλείσιμο λογαριασμου Stoiximan – Τι να κάνω

Αν η απόφασή σου είναι οριστική και επιθυμείς το κλείσιμο λογαριασμού στη Stoiximan, η διαδικασία είναι απλή αλλά απαιτεί επιβεβαίωση ταυτότητας. Υπάρχουν δύο τρόποι:

1.Μέσω της πλατφόρμας:

Μενού ➝ “Ρυθμίσεις” ➝ “Κλείσιμο Λογαριασμού”

Επιλέγεις λόγο κλεισίματος και επιβεβαιώνεις

2.Μέσω επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών:

Γράφεις στο support ότι επιθυμείς διαγραφή stoiximan.gr λογαριασμού

Το αίτημά σου διεκπεραιώνεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών

Η Kingbet σου θυμίζει: Αν έχεις ενεργό υπόλοιπο, φρόντισε να το κάνεις ανάληψη πριν το κλείσιμο του λογαριασμού Stoiximan.

