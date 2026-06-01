Νορβηγία – Σουηδία με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Η Νορβηγία φιλοξενεί τη Σουηδία στο «Ulevaal Stadion» του Όσλο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρόκειται για ένα μεγάλο σκανδιναβικό ντέρμπι, με 118 χρόνια ιστορίας και περισσότερα από 100 μεταξύ τους ματς, που μονοπωλεί πάντα το ενδιαφέρον, ακόμα και αν δεν γίνεται σε κάποια επίσημη διοργάνωση. Η γηπεδούχος μετράει 26 νίκες, 25 ισοπαλίες και 58 ήττες με αντίπαλο τη Σουηδία (152-276 γκολ).

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Η Νορβηγία μετέχει για 4η φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά χρειάστηκε να περιμένει 28 χρόνια για να πανηγυρίσει ξανά τη συμμετοχή της σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Στα προκριματικά ήταν εξαιρετική. Μετείχε στον 9ο όμιλο, στον οποίο το φαβορί για την πρωτιά ήταν η Ιταλία. Η σκανδιναβική ομάδα όμως πραγματοποίησε συγκλονιστική πορεία, νίκησε και στους οκτώ αγώνες της και προκρίθηκε πολύ εύκολα και πανηγυρικά.

Η Σουηδία δυσκολεύτηκε πολύ για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η πορεία της στο 2ο όμιλο ήταν κακή. Χωρίς νίκη, με δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, έμεινε στην τελευταία θέση του γκρουπ, πίσω από τις Ελβετία, Κόσοβο και Σλοβενία. Εντούτοις, είχε μία δεύτερη ευκαιρία, μέσω του Nations League και της πρωτιάς που είχε κατακτήσει εκεί. Στα μπαράζ νίκησε με 3-1 ως φιλοξενούμενη την Ουκρανία στο ουδέτερο που έγινε στη Βαλένθια και στη συνέχεια επικράτησε με 3-2 της Πολωνίας με γκολ στο 88’ στη Στοκχόλμη.

Ο άσος της Νορβηγίας τοποθετείται στο 1.88**, ενώ το διπλό της Σουηδίας παρέχεται στο 3.95** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το G/G το βρίσκουμε στο 1.72**, ενώ το N/G προσφέρεται στο 1.98**.

Στους έξι αγώνες των προκριματικών, η γραμμή κρούσης της Νορβηγίας έβγαζε φωτιές. Διέλυσε με 11-1 τη Μολδαβία, νίκησε 4-1 εντός την Εσθονία κι εκτός την Ιταλία, ενώ έβαλε και πέντε γκολ στο Ισραήλ. Με 37 γκολ είχε την καλύτερη επίθεση σε όλους τους ομίλους. Όμως, στα δύο φιλικά που έδωσε τον Μάρτιο γνώρισε μία ήττα και έφερε μία ισοπαλία, σκοράροντας μόλις μία φορά. Το Over 1,5 στα Συνολικά Γκολ της Νορβηγίας το βλέπουμε στο 1.90**, ενώ το Under 1,5 είναι στο 1.85**.

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