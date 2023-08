Αποστόλης Λιβάνιος Ώρα έναρξης: 17:00 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5 Απόδοση: 1.57 Παίξε νόμιμα

Μικρές οι διαφορές τους σε επίπεδο απόδοσης στις πρώτες πέντε στροφές, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται αμφίρροπο το μεταξύ τους ματς. Μπροστά βάζουν, αλλά πίσω μπάζουν, με τους μεν να προέρχονται από 3/5 Over 3,5 και τους δε 4/5 Over 2,5. Περιμένουμε γκολ και πάλι, επιλογή μας το Over 2,5 σε απόδοση 1.57 στο Pamestoixima.gr.