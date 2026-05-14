Τι γίνεται με Γιάγκουσιτς

Υπάρχει έντονος προβληματισμός γύρω από τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ή μάλλον γύρω από τη μη χρησιμοποίησή του, δεν έκανε κάτι το παιδί.

Ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο κατέβαλε τρομερή προσπάθεια, πλήρωσε συνολικά περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ και χάρισε στον Ράφα Μπενίτεθ ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του κροατικού ποδοσφαίρου. Έναν 20χρονο με αρκετά λεπτά στα πόδια του μάλιστα.

Και ο Ισπανός είναι σαν να τον… ξέχασε. Μόλις πέντε συμμετοχές έχει γράψει, ούτε καν 90λεπτο αθροιστικά.

Με τον Παναθηναϊκό, δε, να μην κυνηγάει και τίποτα. Ουδείς καταλαβαίνει γιατί δεν έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες, λεπτά συμμετοχής σε αδιάφορα ντέρμπι που θα τον «έψηναν» ιδανικά.

Ο Γιάγκουσιτς δεν είναι μια επένδυση που μπορεί… απλά να μη «βγει». Θα είναι καταστροφικό αυτό σε πολλούς τομείς για τον Παναθηναϊκό.

Και για να «βγει», πρέπει για αρχή να… βγει και στο γήπεδο. Μένει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί από εδώ και στο εξής.