Τελειωμένος από τον Ολυμπιακό!

Το καλοκαίρι ήρθε ως το next big thing για την άμυνα του Ολυμπιακού, όμως ήδη από τον χειμώνα δόθηκε δανεικός για να… ψηθεί.

Ο λόγος για τον Γκουστάβο Μάντσα φυσικά, ο οποίος κάνει το αγροτικό του στη Ρίο Άβε. Και εκεί θα παραμείνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Τον είδαμε ξανά να «παίζει» στην επικαιρότητα, για τους λάθος λόγους, μετά το απίθανο αυτογκόλ του και αξίζει να… ξεδιαλύνουμε το τοπίο.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να πιστεύουν τον 21χρονο Βραζιλιάνο, όμως είναι σαφές πως και ο ίδιος εξακολουθεί να χρειάζεται αρκετή δουλειά.

Το περιβάλλον της Ρίο Άβε είναι ιδανικό για την εξέλιξή του και το συντριπτικά πιο πιθανό σενάριο τον θέλει να παραμένει εκεί ως δανεικός, προκειμένου να συνεχίσει να γίνεται καλύτερος.

Πάντα με στόχο να επιστρέψει έτοιμος στον Πειραιά.