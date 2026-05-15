Τα έξτρα οικονομικά κίνητρα του Άρη

Μπορεί ο Κυπελλούχος ΟΦΗ να αφαίρεσε κάθε ενδιαφέρον από τα play off για το 5-8 όσον αφορά στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Ειδικά για τον Άρη, που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και μετρά τέσσερις σερί νίκες.

Χρειάζεται μια ακόμα, κόντρα στον Λεβαδειακό, για να του… πάρει την ισοβαθμία και να τερματίσει στην 5η θέση.

Μόνο αδιάφορη δεν είναι αυτή για τους «κίτρινους», παρότι δεν θα τους δώσει μια θέση στα προκριματικά για την Ευρώπη την επόμενη σεζόν.

Θα τους δώσει όμως ένα πολύ καλό χρηματικό πακέτο. Από τα τηλεοπτικά, η ομάδα που θα τερματίσει 5η δικαιούται ένα μπόνους της τάξης των 200-300 χιλιάδων ευρώ, ενώ ο μεγάλος χορηγός της φανέλας του Άρη – με τον οποίον υπάρχει συμφωνία μέχρι το 2030 – δίνει και το δικό του πριμ.

Μιλάμε δηλαδή για ένα πακέτο που στο σύνολό του θα φτάσει το μισό εκατομμύριο. Όχι κι άσχημο κίνητρο…