ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Stoiximan Super League διαιτητές 15ης αγωνιστικής: Στοίχημα και στατιστικά⚽

Η δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της Stoiximan Super League είναι προ των πυλών! Και πέρα από τα προγνωστικά σούπερ λιγκ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις διαιτητικές ομάδες της κάθε αναμέτρησης.

Δεν χάνουμε χρόνο, πάμε απευθείας να δούμε τι προκύπτει στο στοίχημα για κάθε παιχνίδι, αναφορικά και με τα στατιστικά του κάθε ρέφερι…

Διαιτητές Σούπερ Λιγκ 15η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – Άρης διαιτητής

Αστέρας Τρίπολης - Άρης διαιτητής

  • Διαιτητής: Τσακαλίδης (VAR: Ζαμπαλάς)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.4
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 5
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.91 4.50 2.55

Βόλος – Παναιτωλικός διαιτητής

  • Διαιτητής: Γιουμαντζίδης (VAR: Πολυχρόνης)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.8
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 3
  • Πέναλτι 2025/26: 1
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.67 4.10 2.55

Ολυμπιακός – Κηφισιά διαιτητής

  • Διαιτητής: Ευαγγέλου (VAR: Κουμπαράκης)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.5
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 4
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.12 4.70 2.22

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος διαιτητής

  • Διαιτητής: Βεργέτης (VAR: Τσακαλίδης)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 5,4
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 4
  • Πέναλτι 2025/26: 4
OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.07 4.00 2.55

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός διαιτητής

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός διαιτητής

  • Διαιτητής: Πελίτο (VAR: Μαρτίνς)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 5
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 4

ΠΑΟΚ με Πελίτο:

  • ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-2 (5/5/21, 4 κίτρινες κάρτες, 2 πέναλτι)
  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 (3/4/22, 1 κίτρινη κάρτα)

Παναθηναϊκός με Πελίτο:

  • ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-2 (6/12/20, 5 κίτρινες κάρτες)
  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 (3/4/22, 1 κίτρινη κάρτα)
  • Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός 0-0 (28/8/25, 3 κίτρινες κάρτες)
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.87 4.40 2.47
OVER 29,5 ΦΑΟΥΛ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΟΚ OVER 15,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1.93 1.93 1.80

AEK – OΦΗ διαιτητής

AEK - OΦΗ διαιτητής

  • Διαιτητής: Φωτιάς (VAR: Ευαγγέλου)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3.9
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 6
OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1.75 5.10 2.30

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός διαιτητής

  • Διαιτητής: Παπαδόπουλος (VAR: Πουλικίδης)
  • Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 6.2
  • Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1
  • Πέναλτι 2025/26: 4
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.07 4.75 2.40

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα