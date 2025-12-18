Stoiximan Super League διαιτητές 15ης αγωνιστικής: Στοίχημα και στατιστικά⚽

Η δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της Stoiximan Super League είναι προ των πυλών! Και πέρα από τα προγνωστικά σούπερ λιγκ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις διαιτητικές ομάδες της κάθε αναμέτρησης.

Δεν χάνουμε χρόνο, πάμε απευθείας να δούμε τι προκύπτει στο στοίχημα για κάθε παιχνίδι, αναφορικά και με τα στατιστικά του κάθε ρέφερι…

Διαιτητές Σούπερ Λιγκ 15η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – Άρης διαιτητής

Διαιτητής: Τσακαλίδης (VAR: Ζαμπαλάς)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.4

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1

Πέναλτι 2025/26: 5

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 1.91 4.50 2.55

Βόλος – Παναιτωλικός διαιτητής

Διαιτητής: Γιουμαντζίδης (VAR: Πολυχρόνης)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.8

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 3

Πέναλτι 2025/26: 1

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 1.67 4.10 2.55

Ολυμπιακός – Κηφισιά διαιτητής

Διαιτητής: Ευαγγέλου (VAR: Κουμπαράκης)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 4.5

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1

Πέναλτι 2025/26: 4

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.12 4.70 2.22

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος διαιτητής

Διαιτητής: Βεργέτης (VAR: Τσακαλίδης)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 5,4

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 4

Πέναλτι 2025/26: 4

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.07 4.00 2.55

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός διαιτητής

Διαιτητής: Πελίτο (VAR: Μαρτίνς)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 5

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1

Πέναλτι 2025/26: 4

ΠΑΟΚ με Πελίτο:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-2 (5/5/21, 4 κίτρινες κάρτες, 2 πέναλτι)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 (3/4/22, 1 κίτρινη κάρτα)

Παναθηναϊκός με Πελίτο:

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-2 (6/12/20, 5 κίτρινες κάρτες)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 (3/4/22, 1 κίτρινη κάρτα)

Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός 0-0 (28/8/25, 3 κίτρινες κάρτες)

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 1.87 4.40 2.47

OVER 29,5 ΦΑΟΥΛ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΟΚ OVER 15,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1.93 1.93 1.80

AEK – OΦΗ διαιτητής

Διαιτητής: Φωτιάς (VAR: Ευαγγέλου)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 3.9

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1

Πέναλτι 2025/26: 6

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 1.75 5.10 2.30

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός διαιτητής

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (VAR: Πουλικίδης)

Μ.Ο. κίτρινων καρτών 2025/26: 6.2

Κόκκινες κάρτες 2025/26: 1

Πέναλτι 2025/26: 4