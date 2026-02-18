Ρεκόρ στην Ελλάδα: Παίκτης κέρδισε 400.050€ στο Crazy Time με ποντάρισμα 50€

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ελληνική αγορά live casino σημειώθηκε χθες, όταν παίκτης της Winmasters κέρδισε το ποσό των 400.050€ στο δημοφιλές παιχνίδι Crazy Time της Evolution.

Η συγκεκριμένη νίκη αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ στο Crazy Time στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα καταγράφεται και ως η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της Winmasters. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσό προήλθε από ποντάρισμα μόλις 50€.

Πώς ήρθε η τρελή νίκη

Σε έναν από τους bonus γύρους του Crazy Time έγινε το απόλυτο μπαμ!

Ο τροχός δεν σταματούσε να γράφει διαδοχικά Double, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη… και σαν να μην έφτανε αυτό, ενεργοποιήθηκε ένας απίστευτος πολλαπλασιαστής 8.000x!

Και τότε ήρθε η έκρηξη της απόλυτης τρέλας που εκτόξευσε το τελικό κέρδος στα 400.050€ με το χρήστη να σπάει κυριολεκτικά τον τροχό!

Τι είναι το Crazy Time

Το Crazy Time της Evolution αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή live game shows στον κόσμο.

Βασίζεται σε έναν μεγάλο, πολύχρωμο τροχό τύχης, με ζωντανή παρουσίαση, υψηλής παραγωγή και τέσσερα διαδραστικά bonus παιχνίδια. Κάθε γύρος προσφέρει μοναδική ένταση και δυνατότητες για σημαντικά κέρδη σε ελκυστικό, τηλεοπτικό περιβάλλον.

Ο τροχός μπορεί να φέρει Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko ή το ίδιο το Crazy Time, διασφαλίζοντας μια εμπειρία που συνδυάζει στρατηγική, τύχη και συνεχή αδρεναλίνη.

Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι show. Είναι ένταση. Είναι… Crazy Time!

Σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά

Η χθεσινή νίκη ξεχωρίζει ως ένα σημαντικό ορόσημο για το Crazy Time στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι στη χώρα.

