Προτάθηκε στον Γιάννη να εξαγοράσει τον Άρη!

Τα stories στο Instagram, η παρέα με τον Σιάο και η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο έριξαν… λάδι στη φωτιά.

Είναι γνωστό πως από την πλευρά Καρυπίδη η ΠΑΕ Άρης έχει βγει στη βιτρίνα, αλλά και το ότι ο Σιάο βρίσκεται στο κάδρο για την εξαγορά της.

Και δίπλα του πλέον σε αυτό είναι και ο πολύ καλός του φίλος.

Στην τελευταία παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ο Greek Freak ερωτήθηκε μέσες άκρες αν θα ενδιαφερόταν για κάτι τέτοιο, ενώ πήρε και διάφορα… τυράκια ως δέλεαρ.

Φυσικά, δεν απάντησε, όμως το σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Αν ο Σιάο αποφασίσει να κάνει τη μεγάλη επένδυση και να πάρει και τον ποδοσφαιρικό Άρη, δεν θα προκαλέσει εντύπωση να πάρει στον έλεγχο ένα μέρος των μετοχών της ΠΑΕ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εξέλιξη που αν έρθει θα ταράξει για τα καλά τα νερά του ελληνικού ποδοσφαίρου!