Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ: Ματσάρα σε «επανάληψη» με σούπερ ειδικά! 🔥🤌

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ να βλέπουμε ομάδες να κονταροχτυπιούνται ξανά από τη μια σεζόν στην άλλη. Όμως η συγκεκριμένη «επανάληψη», μετά το περυσινό συναπάντημα στο κουπόνι, δεν μας χαλάει καθόλου!

Άλλωστε, Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ έχουν σχεδόν δεσμευτεί να μας χαρίσουν νέες ματσάρες στα προημιτελικά και άπαντες περιμένουμε να απολαύσουμε το θέαμα. Πάμε, όμως, να δούμε τι γίνεται και με το στοίχημα.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 6.00 10.00

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ αποδόσεις

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποια βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Η Λίβερπουλ περνάει πολύ δύσκολα φέτος και δεν προκαλεί την παραμικρή εντύπωση το ότι φαβορί στη βραδιά και το ζευγάρι είναι η Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η bet365.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1.72 4.10 4.33

Πάντα έχει ενδιαφέρον η αγορά των γκολ, ειδικά σε παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ, οπότε ας δούμε τι παίζει.

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, το έχουμε μάθει καλά πλέον, πως οι σπουδαίες βραδιές στο Τσάμπιονς Λιγκ ταιριάζουν απόλυτα και με σπουδαίες επιλογές, με τα στοιχήματα που έχουν μεγαλύτερη αξία. Μιλάμε φυσικά για τα ειδικά και τα συνδυαστικά, τα bet builder που ουδείς μπορεί να αγνοήσει. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις πιο ελκυστικές επιλογές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ+ΜΠΑΡΚΟΛΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ+ΚΒΑΡΑΤΣΧΕΛΙΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 9.50 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 6.50 6.50 ΧΡΑΦΕΝΜΠΕΡΧ OVER 0,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 6.50 G/G+ΚΒΑΡΑΤΣΧΕΛΙΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ+ΣΑΛΑΧ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 12.00 Χ2+ΕΚΙΤΙΚΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΜΑΚ ΑΛΙΣΤΕΡ 2+ ΦΑΟΥΛ 8.50

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λίβερπουλ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sports 3HD. Επίσης δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.