Παναθηναϊκός: Ήρθε με δόξα και φεύγει… νύχτα!

Έφυγε από την Ελλάδα κάτω από τα ραντάρ, επέστρεψε με… δόξα και τιμές ως Πρωταθλητής και αρχηγός της Εθνικής ομάδας. Ο επαναπατρισμός του Τάσου Μπακασέτα, ωστόσο, δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήλπιζε τόσο ο ίδιος, όσο και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Για τους τελευταίους, δε, ο 32χρονος μεσοεπιθετικός έχει γίνει… κόκκινο πανί. Παρότι βρέθηκε σε ένα χαοτικό – εποχή Φατίχ Τερίμ γαρ – σύνολο τον χειμώνα του 2024, παρότι φυσικά δεν είναι υπεύθυνος για τα δεινά του «τριφυλλιού», τα ελαφρυντικά του δεν φτάνουν στα αυτιά του κόσμου.

Και το γυαλί δείχνει να έχει ραγίσει ανεπανόρθωτα σε αυτή τη σχέση. Το επίμαχο video στα social media το είδαν όλοι… Το καλοκαίρι, λοιπόν, αυτό το γυαλί αναμένεται να σπάσει μια και καλή.

Μπορεί το – υψηλό – συμβόλαιο του Μπακασέτα με τον Παναθηναϊκό να λήγει το 2027, ωστόσο σε αυτό το σημείο φαντάζει πολύ δύσκολο το να το εξαντλήσει. Πιθανότατα θα αποχωρήσει από την ομάδα και… πιθανώς να μην πάει μακριά.

Το «κιτρινόμαυρο» παρελθόν του ενδέχεται να ορίσει και το μέλλον του και η επιστροφή του στην ΑΕΚ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί.