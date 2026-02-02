Παναθηναϊκός επόμενος προπονητής: Προκαλεί η απόδοση να παραμείνει ο Αταμάν ☘💥

Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στη Stoximan GBL (102-95) δημιούργησε έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των «πρασίνων». Το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα κοινωνικά δίκτυα είχε αποδέκτες παίκτες και προπονητικό σταφ, ταράζοντας τα… μπασκετικά νερά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ KAΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ 5.00 2.85

Στις πρόσφατες μέτριες εμφανίσεις του «επτάστερου» ο κόσμος φάνηκε να δείχνει ένα και μόνο υπαίτιο: Τον Εργκίν Αταμάν. Ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, προσπαθεί να δώσει απαντήσεις, αλλά για την ώρα δυσκολεύεται πολύ. Προφανώς δεν γίνεται να τον βαραίνει μόνο αυτόν η ευθύνη, ωστόσο οι φίλαθλοι έχουν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους.

Ως εκ τούτου, οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν πάρει φωτιά. Τα σενάρια αποχώρησης του Τούρκου πολλά. Μάλιστα, ως αντικαταστάτης του φιγουράρει πρώτος ο άλλοτε τεχνικός του «τριφυλλιού», Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μην ξεχνάτε ότι εδώ θα βρείτε την Επόμενη ομάδα Ομπράντοβιτς αποδόσεις: Πρώτο φαβορί ο Παναθηναϊκός!💣💥

Παναθηναϊκός επόμενος προπονητής

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για στοίχημα. Ποιες είναι οι αποδόσεις για να παραμείνει ο Εργκίν Αταμάν μέχρι το τέλος της σεζόν; Ποιο σενάριο προκρίνεται για την ώρα;