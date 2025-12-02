Επόμενη ομάδα Ομπράντοβιτς αποδόσεις: Τόσο δίνει να έρθει Ελλάδα ο Ζοτς!💣💥

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Διοίκηση, θερμόαιμοι οπαδοί, Κυβέρνηση, Ομπράντοβιτς, χάος. Αυτές είναι οι λέξεις που περιγράφουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο το τι επικρατεί στην μπασκετική ομάδα της Παρτιζάν τις τελευταίες ημέρες.

Όλα άρχισαν να αναβλύζουν σαν ηφαίστειο, μετά την ήττα με 91-69 στο «ΟΑΚΑ» από τον Παναθηναϊκό (πώς τα φέρνει η μοίρα) για το πρόγραμμα αγώνων της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗ EUROLEAGUE
3.50

Άμα τη λήξει του παιχνιδιού, ο Ζέλικο υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση του σερβικού συλλόγου. Και αυτό ήταν το σημείο που ξεκίνησαν όλα. Τα κακώς κείμενα της ομάδας, σε αγωνιστικό και μη επίπεδο, ήρθαν στην επιφάνεια.

Δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να αναλύσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στην Παρτιζάν. Κρατήστε απλά δύο πράγματα, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν απόλυτα να κατανοήσετε την κατάσταση.

Αφενός, όπως αναφέραμε και στην αρχή, στην υπόθεση μπλέχτηκε μέχρι και η Κυβέρνηση της Σερβίας μέσω του προέδρου. Αφετέρου, οι οπαδοί της ομάδας απείλησαν πως δεν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με την Μπάγερν, για το κουπόνι μπάσκετ της 14ης αγωνιστικής (4/12, 21:45).

ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ PLAY-IN
5.00

Σε κάθε περίπτωση, τούτη την ώρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι χωρίς δουλειά. Και τα σενάρια για τον επόμενο προορισμό του έχουν αρχίσει να παίρνουν «φωτιά». Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως μιλάμε για τον πολυνίκη – με διαφορά – της Euroleague (9).

Προφανώς, το στοίχημα είναι εδώ και σε αυτή την περίπτωση. Συγκεκριμένα, υπάρχουν διαθέσιμες αγορές, για το πού θα βρει το επόμενο διάστημα τον 65χρονο τεχνικό.

Και με μία ματιά στα προγνωστικά μπάσκετ, η λίστα είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν σαφή φαβορί σε αυτή, όπως η Αναντολού Εφές και η Ολίμπια Μιλάνο που δεν «πατάνε» κατά φέτος στη Euroleague, αλλά έχουμε και ελληνικό «χρώμα».

Η πρώτη «ελληνική» συμμετοχή είναι αυτή του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προφανώς, οι «πράσινοι» μπορούν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο με τον Εργκίν Αταμάν, αλλά το 9.00 δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Πιο εξωπραγματικές τιμές στη συνέχεια για ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, με τα σενάρια αυτά να φαντάζουν ουτοπικά.

Δείτε παρακάτω τη λίστα της Novibet, ενώ μην ξεχνάτε πως με το αντίστοιχο promo code🎁, μπορείτε να επωφεληθείτε με σούπερ δώρα* και ασύλληπτες στοιχηματικές προσφορές*⚡!

ΟΜΑΔΑ ΣΤΙΣ 17/4/26 ΑΠΟΔΟΣΗ
Αναντολού Εφές 2.00
Ολίμπια Μιλάνο 2.25
Μακάμπι Τελ Αβίβ 6.00
Ντουμπάι 7.00
Παναθηναϊκός 9.00

