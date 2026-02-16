Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν: Γαλλικός «εμφύλιος» με ελκυστικές επιλογές 🤌✨

Θα μπορούσε να πει κάποιος πως είναι και οιωνός για back to back για την Παρί Σεν Ζερμέν. Άλλωστε, και πέρυσι στον ενδιάμεσο γύρο για τους «16» συνάντησε τη συμπατριώτισσα Μπρεστ, πριν συνεχίσει την πορεία της προς την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτή τη φορά, βέβαια, θα βρει μπροστά της την πιο… μπαρουτοκαπνισμένη Μονακό, σε έναν γαλλικό εμφύλιο που προμηνύεται συναρπαστικός. Και προσφέρει, φυσικά, «ψωμάκι» για στοίχημα.

ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 151.00 9.00

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν αποδόσεις

Προέρχεται από ήττα από τη Ρεν η Παρί Σεν Ζερμέν εντός συνόρων, ενώ η Μονακό έκανε τη δουλειά της απέναντι στη Ναντ. Ακόμη κι έτσι, πάντως, οι Παριζιάνοι είναι το απόλυτο φαβορί στο παιχνίδι. Και αυτό φαίνεται και στις αποδόσεις που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες.

ΜΟΝΑΚΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5.35 4.35 1.57

Φυσικά, στο Champions League, πάντα αξίζει κανείς να ρίχνει μια ματιά και στις επιλογές που αφορούν τα γκολ. Πάμε να τις δούμε.

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν ειδικά

Βέβαια, καλά τα απλά σημεία, καλό το παιχνίδι των γκολ, αλλά στα πιο μεγάλα ραντεβού οι ειδικές και συνδυαστικές επιλογές έχουν… άλλη γλύκα. Πρόκειται για στοιχήματα που πάντα προσφέρουν και πιο ελκυστικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ+ΚΒΑΡΑΤΣΧΕΛΙΑ ΚΑΙ ΝΤΕΜΠΕΛΕ ΑΠΟ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΊΑ 4.75 G/G+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ 2.05 ΕΡΝΑΝΤΕΖ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 4.00 OVER 1,5 ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.10 OVER 2,5+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ++OVER 10,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 8.50

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μονακό και την Παρί Σεν Ζερμέν μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 3HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.