ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν: Γαλλικός «εμφύλιος» με ελκυστικές επιλογές 🤌✨

Θα μπορούσε να πει κάποιος πως είναι και οιωνός για back to back για την Παρί Σεν Ζερμέν. Άλλωστε, και πέρυσι στον ενδιάμεσο γύρο για τους «16» συνάντησε τη συμπατριώτισσα Μπρεστ, πριν συνεχίσει την πορεία της προς την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτή τη φορά, βέβαια, θα βρει μπροστά της την πιο… μπαρουτοκαπνισμένη Μονακό, σε έναν γαλλικό εμφύλιο που προμηνύεται συναρπαστικός. Και προσφέρει, φυσικά, «ψωμάκι» για στοίχημα

ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
151.00bet365
9.00bet365

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν αποδόσεις 

Προέρχεται από ήττα από τη Ρεν η Παρί Σεν Ζερμέν εντός συνόρων, ενώ η Μονακό έκανε τη δουλειά της απέναντι στη Ναντ. Ακόμη κι έτσι, πάντως, οι Παριζιάνοι είναι το απόλυτο φαβορί στο παιχνίδι. Και αυτό φαίνεται και στις αποδόσεις που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες

ΜΟΝΑΚΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
5.35novibet
4.35novibet
1.57novibet

Φυσικά, στο Champions League, πάντα αξίζει κανείς να ρίχνει μια ματιά και στις επιλογές που αφορούν τα γκολ. Πάμε να τις δούμε. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.55fonbet
2.45novibet
1.57pamestoixima
2.20elabet

 Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν ειδικά

Βέβαια, καλά τα απλά σημεία, καλό το παιχνίδι των γκολ, αλλά στα πιο μεγάλα ραντεβού οι ειδικές και συνδυαστικές επιλογές έχουν… άλλη γλύκα. Πρόκειται για στοιχήματα που πάντα προσφέρουν και πιο ελκυστικές αποδόσεις. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ+ΚΒΑΡΑΤΣΧΕΛΙΑ ΚΑΙ ΝΤΕΜΠΕΛΕ ΑΠΟ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΊΑ
4.75bet365
G/G+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ
2.05pamestoixima
ΕΡΝΑΝΤΕΖ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
4.00elabet
OVER 1,5 ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ
3.10fonbet
OVER 2,5+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ++OVER 10,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
8.50novibet

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μονακό και την Παρί Σεν Ζερμέν μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 3HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα