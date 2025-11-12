Νικητής Ligue 1 2025-26: Παρί από τα… αποδυτήρια!🔥

Η πρωταγωνίστρια του γαλλικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, Παρί Σεν Ζερμέν, πετάει ακόμα στα ουράνια μετά και την κατάκτηση του πρώτου της Τσάμπιονς Λιγκ την περασμένη σεζόν. Έχοντας αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ligue 1, 11 φορές στα τελευταία 13 χρόνια, η ανανεωμένη και νεανική ομάδα του Λουίς Ενρίκε οδεύει προς την 14η κατάληψη της κορυφής του γαλλικού ποδοσφαίρου, με τους ανταγωνιστές της να ψάχνουν το… όνειρο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, 2024-25, η Παρί εκτός από τον εξωπραγματικό θρίαμβο στο Champions League, κυριάρχησε και στο πρωτάθλημα Γαλλίας, με την ομάδα του Ενρίκε να κατακτά μαθηματικά τη Ligue 1 από τις 5 Απριλίου και τη νίκη στο «Παρκ ντε Πρενς» επί της Ανζέ, με έξι ακόμη παιχνίδια… γιορτής. Σήκωσε το τέταρτο διαδοχικό πρωτάθλημα συλλέγοντας 84 βαθμούς, 19 περισσότερους από τη δεύτερη Μαρσέιγ.

Οι υπόλοιποι που θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν τον τίτλο από την Παρί ενισχύθηκαν μεταγραφικά όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Αυτό δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι η Παρί είναι… ακλόνητο φαβορί στις στοιχηματικές εταιρίες για την κατάκτηση της Ligue 1 του 2025-26!

Παρί και με τους… δεύτερους

Από τη στιγμή που Αλ-Κελαϊφί και Λουίς Κάμπος άλλαξαν τη νοοτροπία στις μεταγραφές τους, «πέταξαν» τους βετεράνους και επένδυσαν σε υπερταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές, η Παρί άλλαξε πρόσωπο προς το καλύτερο.

Πλέον, κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη νίκη σε τελικό Champions League, κερδίζοντας την Ίντερ με 5-0. Έτσι, το ρόστερ της έχει γίνει τόσο γεμάτο που έχει δημιουργηθεί τέτοιο «χάσμα» ποιότητας μεταξύ Παρί και… ανταγωνιστών που είναι ικανή να κατακτήσει τη 14η Ligue 1 της και με τους αναπληρωματικούς υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε. Παρόλο που βρίσκεται μόλις στο +1 από τη δεύτερη Μαρσέιγ, παραμένει το ακλόνητο φαβορί στο 1.10

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ: ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1.10

Το «comeback» της Μαρσέιγ

Τους Παριζιάνους ακολουθεί η Μαρσέιγ, η οποία έχει ανέβει στη δεύτερη θέση των φαβορί για την κατάκτηση. Η πλήρως ανταγωνιστική ομάδα του Ντε Τσέρμπι έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει για την επιστροφή της στην κορύφη μετά το 2010. Νικώντας του περσινούς πρωταθλητές στην πρώτη φετινή τους κόντρα, με τους Γκρίνγουντ και Ομπαμεγιάνγκ να «πετάνε», η κάποτε απόδοση του 35.00 βρίσκεται πλέον πολύ πιο χαμηλά.

Ακολουθεί η Λανς

Από εκεί που δεν το περίμενε κανείς «έσκασε» η Λανς στη διεκδίκηση του τίτλου. Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή διαθέτει άψογο τακτικό πλάνο που μετουσιώνεται σε μια αρκετά παραγωγική επίθεση. Μοιάζει ικανή να κάνει τη ζημιά. Το ερώτημα είναι διαθέτει τα απαραίτητα ψυχικά και σωματικά αποθέματα να αντέξει μέχρι τέλους; Για την ώρα προσφέρεται σε απόδοση 40.οο.

Από κοντά οι Μονεγάσκοι

Η μέχρι στιγμής πορεία της Μονακό στο πρωτάθλημα είναι σχετικά ικανοποιητική. Ο τραυματισμός του ανεβασμένου Ανσού Φάτι (5 γκολ) στοίχισε, αλλά τώρα με την επιστροφή του, έρχεται ξανά και η ελπίδα. Oι Μονεγάσκοι βρίσκονται στην 6η θέση του πρωταθλήματος, έχουν ωστόσο να καλύψουν μπόλικο έδαφος από την πρωτοπόρο Παρί. Στα προγνωστικά Ligue 1 θα τους βρούμε στην 4η θέση με 45.00 απόδοση.

Συμπληρώνουν τη λίστα Λιλ, Λυών και Στρασβούργο

Κάπου εδώ οι αποδόσεις αρχίζουν να παίρνουν την άνω βόλτα. Για την ακρίβεια ήδη γινόταν, απλά τώρα είναι πιο εμφανές. Κατά σειρά, Λιλ, Λυών και Στρασβούργο αποτελούν τα επόμενα φαβορί για κατάκτηση της Ligue 1. Προς ώρας, τη βαθμολογική διαφορά που έχουν από την κάτοχο του τίτλου και πρωτοπόρο, Παρί Σεν Ζερμέν, δεν τη λες και απαγορευτική. Αλλά για να σταματήσουν τη δυναστεία οφείλουν να κάνουν πολλά περισσότερα.

Ligue 1 Αποδόσεις Πρωταθλητή 25-26