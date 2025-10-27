Νικητής La Liga 2025-2026 αποδόσεις: Ξεκάθαρο το φαβορί!🔥

Το 28ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα το 2024-25, κατακτώντας τη La Liga, δεύτερος τίτλος την τελευταία 3ετία. Οι Καταλανοί παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό σύνολο, με τον τεχνικό Χάνσι Φλικ να κατακτά σχεδόν τα πάντα στην πρώτη του χρονιά. Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς το… αντίπαλο δέος δείχνει πιο έτοιμο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν πήρε τρόπαιο πέρσι, σε μια χρονιά με πολλά «αντίο» στο τέλος της. Ο προπονητής Αντσελότι και ο θρύλος πλέον χαφ της ομάδας, Μόντριτς, αποχώρησαν, με τη «βασίλισσα» να προχωράει σε πολλές αλλαγές. Τρίτη έμεινε ακόμη μία χρονιά η Ατλέτικο Μαδρίτης, έχοντας κάνει όμως καλές επιλογές στο μεταγραφικό «παζάρι» και ο Τσόλο Σιμεόνε αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Ποιο είναι το φαβορί στα προγνωστικά ισπανία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη φετινή χρονιά; Μπορεί να γίνει η κάποια έκπληξη στην κορυφή; Η Elabet έχει ανανεώσει τις αποδόσεις για τον νικητή Ισπανίας τη σεζόν 2025-26.

Πρώτο φαβορί η Ρεάλ Μαδρίτης

Η εποχή Τσάμπι Αλόνσο στη Μαδρίτη εξελίσσεται καλά. Ο πρώην παίκτης των «μερένχες» και πρώην προπονητής της Λεβερκούζεν, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ στη Γερμανία, αποτελεί τον νέο προπονητή της Ρεάλ από το ξεκίνημα της σεζόν.

Έπειτα από δέκα αγωνιστικές, το σύνολο του Ισπανού τεχνικού με μπροστάρη τον Κιλιάν Εμπαπέ, βρίσκεται στην κορυφή στη βαθμολογία ισπανίας. Η «βασίλισσα» μάλιστα, αύξησε τη διαφορά της από την Μπαρτσελόνα στο +5, μετά και το νικηφόρο 2-1 στο «Clasico».

Ρεάλ Μαδρίτης κατάκτηση La Liga 2025-26 1.50

Κοντά στον τριπλασιασμό η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να περάσει τη Ρεάλ στη βαθμολογία, όμως δεν μπόρεσε να αποσπάσει κάτι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Η ήττα με 2-1 απόμάκρυνε τους Καταλανούς από την κορυφή και πλέον η διαφορά είναι στους πέντε βαθμούς.

Αναμφίβολα όμως, το 2.70 στα προγνωστικά για το μέγεθος των «μπλαουγκράνα» αξίζει να το κοιτάξει κανείς. Εξάλλου, το σύνολο του Χάνσι Φλικ έχει αποδείξει το τι είναι ικανό να κάνει…

Μπαρτσελόνα κατάκτηση La Liga 2025-26 2.70

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης να κάνει την έκπληξη;

Ακολουθεί η Ατλέτικο Μαδρίτης, που τρέχει να καλύψει το τραγικό ξεκίνημα της στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Στη 14η του χρονιά στον πάγκο, ο Τσόλο Σιμεόνε βλέπει την ομάδα του στην 5η θέση του πρωταθλήματος, στο -11 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης. Την οποία Ρεάλ βέβαια, σκόρπισε με 5άρα την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος (5-2). Να κάνει το αδύνατο… δυνατό η Ατλέτικο στο 41.00.

Ατλέτικο Μαδρίτης κατάκτηση La Liga 2025-26 41.00

Πρωταθλητής La Liga 2025-26 αποδόσεις

Αναλυτικά οι αποδόσεις των ομάδων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για τη σεζόν 2025-2026.