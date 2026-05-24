King (bet) Kong !

Πρωταθλήτρια Τύπου αναδείχθηκε η Kingbet. Ο βασιλιάς του στοιχήματος είναι και βασιλιάς του πρωταθλήματος, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος σύλλογος αθλούμενων εργαζομένων στα ΜΜΕ, καθώς κατέκτησε την τρίτη κούπα στη σειρά. Από καταβολής της διοργάνωσης καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει ανάλογο επίτευγμα. Η Kingbet επικράτησε στον τελικό της αξιόμαχης ομάδας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών με 2-0 χάρη στα γκολ των Βασιλάκη (53′), Αμπελικάκη (77′). Οι νικητές είχαν και δοκάρι με τον Τσακμάκη. Το “cambeones, cambeones” δονούσε την ατμόσφαιρα στο Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Καλλιθέα με τους πρωταθλητές να σηκώνουν τον τρόπαιο, διατηρώντας τα σκήπτρα τους και τη σεζόν 2025-26.