Αυτές τις προσφορές* δεν τις περίμενες στο Καϊράτ – Ολυμπιακός!

Την τελευταία του ευκαιρία να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι μιας θέσης στην επόμενη φάση του Champions League έχει ο Ολυμπιακός, στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην παγωμένη Αστάνα και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη φέτος, προερχόμενοι από σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης που όμως δεν συνοδεύτηκε από θετικό αποτέλεσμα (ήττα με 4-3 στο Φάληρο).

Μία από τα ίδια για τους Καζάκους, οι οποίοι πάλεψαν στην Κοπεγχάγη αλλά έχασαν με 3-2 από τους εμπειρότερους Δανούς και φαίνεται πως δύσκολα θα καταφέρουν να «τρυπώσουν» στην πρώτη 24άδα της κατάταξης.

Καϊράτ – Ολυμπιακός

