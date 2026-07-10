Ισπανία – Βέλγιο ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (10/07)

Ισπανία – Βέλγιο live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Ισπανία εναντίον Βέλγιο;

Το Ισπανία – Βέλγιο live streaming θα λάβει χώρα το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Ισπανία – Βέλγιο Παρασκευή 10 Ιουλίου (22:00) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πώς θα δω Live Streaming το Ισπανία – Βέλγιο;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ισπανία – Βέλγιο κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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