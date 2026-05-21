Η απόλυτη ανατροπή με τα τηλεοπτικά συμβόλαια της Super League!

Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τη σημασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τις ομάδες της ελληνικής Super League. Μιλάμε για… πολύ σοβαρά ποσά, τα οποία αποτελούν και τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για αρκετούς συλλόγους, είναι το απόλυτο οξυγόνο τους.

Και, πάλι καλά, τα νέα για πολλές ΠΑΕ είναι πολύ ενθαρρυντικά σε αυτό το κομμάτι. Κάτι σαν να… βρέχει λεφτά.

Όλοι ξέρουμε πως τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος τους παρακολουθούμε μέσω της Cosmote TV και της Nova, όμως τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα έχει – και τα παραχωρεί στις δύο πλατφόρμες – η εταιρεία PERCAPITA ΑΕ.

Η εταιρεία, στην οποία είναι μέτοχοι ο Τζίγγερ και ο Σόλακ, έχει αποκτήσει για τέσσερα χρόνια τα τηλεοπτικά 13 ΠΑΕ (όλων πλην του Παναθηναϊκού).

Όμως έχει βουίξει η πιάτσα πως ήδη σκέφτεται το μέλλον και έχει κάνει ανεπίσημες κρούσεις σε όλες τις ομάδες, προκειμένου να επεκτείνουν πρόωρα για ακόμη δύο χρόνια, μέχρι το 2031 δηλαδή.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς το εγγυημένο συμβόλαιο σε βάθος πενταετίας αποτελεί τεράστιο δέλεαρ για τις ΠΑΕ, που θα έχουν απόλυτη επίγνωση για ένα σημαντικότατο μέρος των εσόδων τους.