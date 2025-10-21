Γιουρόπα Λιγκ 2025-26: Οι αποδόσεις του πρώτου σκόρερ⚽

Η League Phase του Γιουρόπα Λιγκ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη έχουμε μπει στο κλίμα του τι θα ακολουθήσει. Συναρπαστικές αναμετρήσεις, εκπλήξεις και φυσικά, η ουσία του ποδοσφαίρου, γκολ. Πρωταγωνιστές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.

Μπορεί το βραβείο του πρώτου σκόρερ να μην λέει τίποτα, αν δεν συνδυαστεί με τίτλο. Δεν παύει, ωστόσο να αποτελεί μια τεράστια ένδειξη κύρους καθώς και μια σημαντική επιβράβευση.

Και φέτος έχουν ξεχωρίσει κάποια ονόματα από νωρίς. Με την παρουσία Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη διοργάνωση σίγουρα θα αναρωτιέστε αν υπάρχει κάποιος στη λίστα. Ας μην χρονοτριβούμε, πάμε να ανακαλύψουμε τα προγνωστικά για τον πρώτο σκόρερ του Γιουρόπα Λιγκ 2025-26.

Είσαι από Αγγλία και… μετράς!

Τι και αν η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει ξεκινήσει με 0/2 στη διοργάνωση, όταν είσαι αγγλική ομάδα χρήζεις συγκεκριμένης μεταχείρισης. Κάπως έτσι, με δύο τέρματα μέχρι στιγμής, ο Ιγκόρ Ζεσούς φιγουράρει πρώτος στη λίστα.

Ο 24 ετών φορ δεν έχει βρει ακόμα δίχτυα στην Πρέμιερ Λιγκ. Εξάλλου, τα λεπτά που έχει αγωνιστεί φέτος στο πρωτάθλημα είναι λίγα και μόνο από τον πάγκο. Όπως και να ‘χει, στην παρούσα φάση υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και τον συναντάμε σε απόδοση 7.50.

Δεύτερο φαβορί ο Ακτούρκογλου

Υπήρξε έντονος θόρυβος γύρω από το όνομά του το καλοκαίρι και τη μεταγραφή του από την Μπενφίκα στη Φενέρ. Θεωρείται προδότης στη Γαλατάσαραϊ, γιατί επέλεξε να αγωνιστεί στη μισητή αντίπαλο. Μιλάμε φυσικά για τον Κερέμ Ακτούρκογλου.

Η ομάδα του αποτελεί μία από τις διεκδικήτριες για κατάκτηση, οπότε έχει ουσία να τον βλέπουμε ψηλά στη λίστα. Δύο γκολ έχει πετύχει στη φετινή League Phase, αμφότερα κόντρα στη Νις (2-1). Δεύτερο φαβορί για πρώτος σκόρερ λοιπόν, σε απόδοση 13.00.

Γουότκινς και Ντόβμπικ ακολουθούν

Το είπαμε και με τον Ιγκόρ Ζεσούς, ισχύει και με τον Όλι Γουότκινς. 0 29χρονος Άγγλος φορ αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την Άστον Βίλα. Και όταν αγωνίζεσαι για το πρώτο φαβορί της διοργάνωσης, τότε αναμφίβολα θα είσαι ψηλά στη λίστα με τους υποψήφιους πρώτους σκόρερ. Στην τρίτη θέση και το 14.00 τον συναντάμε, ένα κλικ πιο πάνω από το ουκρανικό θωρηκτό.

Στο 14.00 βρίσκεται ο Αρτέμ Ντόβμπικ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει σημειώσει μόλις ένα τέρμα σε όλη τη σεζόν και αυτό στη Serie A. Στα 81 λεπτά που πάτησε χορτάρι στο Γιουρόπα Λιγκ δεν βρήκε δίχτυα, αλλά αλίμονο σε όποιον τον υποτιμήσει.

Η «πράσινη» παρουσία

Παρουσία παικτών του ΠΑΟΚ δεν συναντάμε στη λίστα. Πέραν του ότι ο «δικέφαλος» δεν έχει κάνει ακόμα νίκη, μόνο το γκολ του Γιακουμάκη στη Θέλτα έχει να επιδείξει (3-1). Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός βρήκε δίχτυα ήδη πέντε φορές. Πάμε να δούμε τις αποδόσεις για τους ποδοσφαιριστές των «πρασίνων».

Πρώτο θα δούμε τον… ήρωα της Βέρνης. Παιχνίδι άνευ προηγουμένου ήταν αυτό του Άνας Ζαρουρί κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις και μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί αξέχαστο. Ο 24 ετών εξτρέμ έκανε χατ τρικ στην επικράτηση της ομάδας του επί των Ελβετών (4-1). Είναι προς ώρας πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και προσφέρεται στο 25.00.

Ίδια απόδοση και για τον Κάρολ Σβιντέρσκι. Ο Πολωνός πέτυχε τέρμα και στη Βέρνη, αλλά και στην ήττα 1-2 από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο «ΟΑΚΑ». Εν τη απουσία του Ντέσερς βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και ανταμείβεται με αυτό το 25άρι.