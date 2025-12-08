Φορτούνης Ολυμπιακός απόδοση: Μία ανάσα από την επιστροφή του στο Λιμάνι!💣🔥

Καμία από τις δύο πλευρές δεν ήθελαν να έρθει το τέλος. Όμως, τα πράγματα στις μεταγραφές δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα θέλουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Κάπως έτσι, Ολυμπιακός και Φορτούνης τράβηξαν χωριστούς δρόμους, από το καλοκαίρι του 2024 και μετά, με τον παίκτη να παίρνει τη – δύσκολη – απόφαση μετακόμισης στη Σαουδική Αραβία.

Άπαντες, πάντως, ήξεραν πως αυτό δεν είναι ένα «αντίο», αλλά ένα μικρό διάλειμμα της μεταξύ τους σχέσης. Και απ’ ό,τι φαίνεται, η αντίστροφη μέτρηση για την αναθέρμανση αυτής έχει ξεκινήσει.

Πώς ήρθε αυτό ξανά στην επικαιρότητα στις μεταγραφες ολυμπιακος; Διότι, ο Κώστας Φορτούνης επισκέφθηκε το Ρέντη πριν από μερικά 24ωρα. Και, όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι στο Λιμάνι είχαν την ίδια απορία: «Είναι κάτι παραπάνω από μία επίσκεψη;».

Ουδείς ξέρει. Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι πως ο Ολυμπιακός αποτελεί τη μοναδική υποψήφια εν Ελλάδι ομάδα, για τον επαναπατρισμό του 33χρονου. Με βάση δηλαδή και τα δικά του λεγόμενα, που έχει τονίσει ουκ ολίγες φορές.

Και επειδή το συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ μπαίνει στην τελική του ευθεία (λήγει τον Ιούνιο του 2026), καταλαβαίνετε πως το ζήτημα θα μονοπωλεί για αρκετό διάστημα την «ερυθρόλευκη» επικαιρότητα.

Η λίστα είναι αρκετά περιορισμένη, δίχως ωστόσο να λείπουν και άλλοι ελληνικοί σύλλογοι αλλά και νυν ομάδα του Φορτούνη. Γίνεται, βέβαια, εύκολα κατανοητό, πως ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης (2010-11 η θητεία του στους Αρκάδες) δεν μπορούν να ελπίζουν σε κάτι.

Δεν παίρνεις εύκολα παίκτη – σημαία από έναν μεγάλο αντίπαλο, ο οποίος, μάλιστα, διετέλεσε επί χρόνια αρχηγός του και σήκωσε μαζί του ευρωπαϊκή κούπα (κόνφερενς λιγκ).

