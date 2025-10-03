Europa League 2025-26 νικητής: Αλλαγή στην κορυφή των αποδόσεων! 💣🏆

Η τελική φάση τού Europa League 2025-26 επέστρεψε και είναι έτοιμη να μας χαρίσει μία ακόμη μοναδική σεζόν. Οι 36 ομάδες που μπήκαν στη διαδικασία έχουν θέσει τον δικό τους πήχη στη διοργάνωση και ορισμένες εξ’ αυτών στοχεύουν στην εκθρόνιση της Τότεναμ.

Και φέτος έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση, με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το πού θα φτάσουν θα το δούμε στην πορεία, με τις ελπίδες πρόκρισης από τη βαθμολογία γιουρόπα λιγκ να είναι αρκετές.

Europa League 2025-26 αποδόσεις νικητή

Για άλλη μία χρονιά, το Γιουρόπα Λιγκ θυμίζει ένα μίνι Τσάμπιονς Λιγκ, αν ρίξει κανείς μία ματιά στα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ομάδες από την Πρέμιερ Λιγκ, τη Σέριε Α, τη Λα Λίγκα και την Μπουντεσλίγκα έτοιμες να βρεθούν στον τελικό της 20ής Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Πρώτη και καλύτερη η Βίλα

Έχοντας φτάσει έως τα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ 2023-24 (απ’ όπου αποκλείστηκε από τον μετέπειτα πρωταθλητή Ολυμπιακό) και τα προημιτελικά του περσινού Τσάμπιονς Λιγκ (αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν), η Άστον Βίλα μπαίνει στη διοργάνωση με έναν και μόνο στόχο.

Να επιστρέψει σε μία ευρωπαϊκή κορυφή μετά το 1983 και την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Είναι το πρώτο φαβορί της λίστας έχοντας κάνει το 2/2 μέχρι τώρα, με τα προγνωστικά γιουρόπα λιγκ να την τοποθετούν στο 5.00.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 5.00

Λίγο πιο πάνω οι Ρωμαίοι

Στα ίδια η ομάδα που τη σεζόν 2021-22 πανηγύρισε την πρώτη της ευρωπαϊκή κούπα. Η Ρόμα επικράτησε με 1-0 της Φέγενορντ στον τελικό του τότε Κόνφερενς Λιγκ, κάνοντας τον Ζοσέ Μουρίνιο να δακρύσει μετά και το πέμπτο του ευρωπαϊκό Έβερεστ.

Το επίπεδο του Γιουρόπα ασφαλώς και είναι υψηλότερο, όμως οι Ιταλοί (που θα βρουν απέναντί τους και τον Παναθηναϊκό) έχουν βάλει για τα καλά πλώρη. Στο 8.00 «πληρώνει» η κατάκτηση στη Stoiximan, με τους Ρωμαίους να έχουν ξεκινήσει με μία νίκη και μία ήττα.

ΡΟΜΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 8.00

Τρίτοι οι «Δράκοι»

Πίσω τους οι Πορτογάλοι, σε απόδοση 9.00. Η Πόρτο θέλει να επιστρέψει σε μία ευρωπαϊκή κορυφή, μετά τη σεζόν 2010-11. Έχει όλα τα φόντα να το κάνει, η ποιότητά της μέσα στο χορτάρι είναι αξιοσημείωτη και η αισιοδοξία ξεχειλίζει.

Αν είναι και λίγο τυχερή στις κληρώσεις και τις διασταυρώσεις, ποιος ξέρει πού θα τη βγάλει ο μακρύς δρόμος της διοργάνωσης. Το 9άρι της πάντως στις αποδόσεις δεν το βλέπεις και λες «Α, πάμε παρακάτω…». Σε δελεάζει, ειδικά μετά τις δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια.

ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 9.00

Από κοντά Μπέτις και Νότιγχαμ

Σε μεγαλύτερη απόδοση στα προγνωστικά (12.00) βρίσκουμε και την περσινή φιναλίστ τού Κόνφερενς Λιγκ, Ρεάλ Μπέτις. Οι «βερδιμπλάνκος» δεν τα κατάφεραν στον τελικό με την Τσέλσι (ηττήθηκαν με 4-1) και θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω.

Να είστε σίγουροι, πως το Γιουρόπα θα είναι ψηλά στις προτεραιότητές τους φέτος. Μία νίκη και μία ισοπαλία μετρούν προς το παρόν, ενώ άπαντες ελπίζουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση…

ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 12.00

Από τη στιγμή που θα υπήρχε και δεύτερη ομάδα στο πρόγραμμα αγώνων της διοργάνωσης από την Πρέμιερ Λιγκ, προφανώς και θα ήταν στις πρώτες θέσεις των φαβορί.

Η Νότιγχαμ, άλλοτε κραταιά δύναμη και δις Πρωταθλήτρια Ευρώπης (1978-79, 1979-80), επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά το 1996 και το 13άρι της δεν περνάει απαρατήρητο. Η αρχή βέβαια μόνο καλή δεν ήταν, καθώς η μία ισοπαλία και – ειδικά – η ήττα με 2-3 από τη Μίντιλαντ εντός, έχουν φέρει προβληματισμό.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 13.00

Οι αποδόσεις των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Όπως είπαμε, έχουμε και φέτος δύο ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκίνησαν τη διοργάνωση με αρχική στόχευση την πρόκριση στην επόμενη φάση και έπειτα βλέπουμε.

Όπως είπαμε, έχουμε και φέτος δύο ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκίνησαν τη διοργάνωση με αρχική στόχευση την πρόκριση στην επόμενη φάση και έπειτα βλέπουμε.

Σαφώς και η πρόκληση είναι μεγάλη, όμως το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει ανέβει και μαζί με αυτό οι ελπίδες για κάτι καλό από τους εκπροσώπους μας. Προφανώς και η απόδοση των δύο «Ελλήνων» είναι πολύ υψηλή και ανέβηκε ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα (Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1, Παναθηναϊκός – Γκόοου Αχέντ Ιγκλς 1-2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 50.00 100.00

Γιουρόπα Λιγκ 2026 νικητής στοίχημα

