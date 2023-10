Euroleague: Στο 1.34 ο άσος του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν

Ήρθε η ώρα λοιπόν για τη δεύτερη στροφή της πρώτης διαβολοβδομάδας στη φετινή Euroleague. O Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ελλάδα και στη δεύτερή του ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν την Πέμπτη (21:45) σε ένα ντέρμπι που θα μπορούσε να είναι αγώνας playoffs. Σίγουρα ο παράγοντας «κούραση» θα παίξει σημαντικό ρόλο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς είναι το έκτο παιχνίδι που δίνει σε διάστημα δώδεκα ημερών.

Η άμυνα δεν έσωσε τον Ολυμπιακό

Η άμυνα κρατούσε τον Ολυμπιακό για 31 λεπτά στο Μιλάνο, αλλά η επίθεσή του ήταν αποκαρδιωτική, ειδικά στα τελευταία λεπτά, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα, 65-53 από την Αρμάνι. Κακή εμφάνιση από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι στερήθηκαν και τον Κάναν από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα, καθώς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές. Από εκεί και πέρα, στην επίθεση σκόραραν με το ζόρι, έχοντας 14/34 δίποντα και 5/19 τρίποντα, ενώ υπέπεσαν και σε 15 λάθη, με μόλις 12 ασίστ.

Μοναδικοί που «διασώθηκαν» από την αναμέτρηση ήταν οι Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ με 15 και 11 πόντους αντίστοιχα, με τους Πειραιώτες να υποχωρούν στο 1-2. Από τους Ιταλούς, που πέτυχαν την πρώτη τους νίκη και πήγαν στο 1-1, ξεχώρισαν οι Μίροτιτς και Πάνγκος, με 20 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Ολυμπιακός – Παρτιζάν

Να επιστρέψει στις νίκες η Παρτιζάν

Η Παρτιζάν θα παλέψει μέχρι τέλους, έτσι ώστε να αποδράσει με ένα μεγάλο διπλό από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γνώρισε την ήττα στο Βελιγράδι από την Μπαρτσελόνα, με τη σερβική ομάδα να αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία, αλλά και στο περιφερειακό σουτ. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει πει ότι ψάχνει σέντερ, χρειάζεται οπωσδήποτε και έναν καλό κοντό, με την ομάδα του να κλείνει το ματς με 4/12 τρίποντα και 11 ασίστ. Σπατάλησαν ελάχιστες κατοχές οι Σέρβοι, με τον Τζέιμς Νάναλι και τον Πι Τζέι Ντόζιερ να παλεύουν, αλλά τους Πάντερ – ΛεΝτέι να μην παίζουν στο επίπεδο που τους έχει ανάγκη ο προπονητής τους. Η Παρτιζάν είχε 13/26 δίποντα και 1/7 τρίποντα στο πρώτο μέρος, με μόλις τρεις ασίστ. Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα είχε 8/20 από την περιφέρεια και 15 τελικές πάσες, αριθμοί που εξηγούν σε μεγάλο ποσοστό το αποτέλεσμα στη «Σταρκ Αρένα».

Να σημειωθεί ότι στο Βελιγράδι εθεάθη ο Τέρενς Ρος (1991, 2.01), καθώς βρίσκεται εκεί για να διαπραγματευτεί το συμβόλαιό του με τη διοίκηση της Παρτιζάν. Ο 32χρονος Αμερικανός αγωνίζεται στις θέσεις “2” και “3” και έχει περάσει όλη του την καριέρα στο NBA. Για την ακρίβεια, το 2012 έγινε draft από τους Ράπτορς και έκτοτε έχει καταγράψει 773 συμμετοχές σε αγώνες κανονικών περιόδων με την ομάδα από το Τορόντο, τους Μάτζικ και τους Σανς, μετρώντας 11 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μέσο όρο.

Πρώτος στόχος η οκτάδα για την Παρτιζάν

Η Παρτιζάν έφτασε μία ανάσα από το Final 4 την περασμένη σεζόν, αλλά κατά το κοινώς λεγόμενο, «έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της». Μετά την κλωτσοπατινάδα του game 2 στα playoffs, στερήθηκε τον Κέβιν Πάντερ και αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια, Ρεάλ Μαδρίτης. Έχασε τον Ντάντε Έξουμ, ο οποίος θα κάνει μία ακόμα προσπάθεια να εδραιωθεί στο ΝΒΑ, με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, αλλά και τον Γιαμ Μάνταρ, ο οποίος θα αγωνιστεί στη Φενέρμπαχτσε υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όμως, φρόντισε να καλύψει τις υπόλοιπες τρύπες στο ρόστερ καθώς αποκτήθηκαν δύο ΝΒΑers. Ο Φρανκ Καμίνσκι από τους Ρόκετς, ο οποίος θα δεσπόζει με την παρουσία του στο ζωγραφιστό και ο γκαρντ PJ Ντοζίερ από τους Κινγκς.