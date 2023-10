Euroleague: Στα ύψη το διπλό του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα

Η έκτη αγωνιστική της Euroleague, μας επιφύλασσε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη πάση θυσία για να διατηρηθούν στο πάνω μέρος του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μία μεγάλη νίκη ψυχολογίας απέναντι στην Μπασκόνια (95-81). Κορυφαίος των «πρασίνων» ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος έκανε σπουδαία εμφάνιση με 23 πόντους (7/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), όντας ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο. Από κοντά ακολούθησε και ο Ματίας Λεσόρ, που μέτρησε επίσης 23 πόντους, μαζί με 14 ριμπάουντ και 2 τάπες. Σημαντικές βοήθειες από την περιφέρεια έδωσε ο Κάιλ Γκάι με 13 πόντους, ενώ 12 πόντους μαζί με 7 ασίστ μέτρησε ο Κώστας Σλούκας.

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να είναι το απόλυτο αουτσάιντερ.

Νίκη Μπαρτσελόνα Νίκη Παναθηναϊκού 1.36 3.15

Σύμφωνα με την Betsson, η νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν επί ισπανικού εδάφους προσφέρεται για τα προγνωστικά μπάσκετ σε απόδοση 3.15. Η Μπαρτσελόνα είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης, με τη νίκη της ομάδας του Ρότζερ Γκριμάου να δίνεται σε απόδοση 1.36. Να σημειωθεί ότι έχουν βγει αποδόσεις και για το οver/under. To over 162.5 πληρώνει για τα live scores 1.89, ενώ το under 162.5 κινείται επίσης σε τιμή 1.89.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το ΣΕΦ

Την πρώτη του φετινή νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφυγε με το διπλό από το Φάληρο, με τον Ντίνο Μήτογλου να είναι εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση. Ο διεθνής πάουερ φόργουορντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι», καθώς τελείωσε τον αγώνα με double double (20 πόντους και 10 ριμπάουντ).

Σημαντική ήταν η συμβολή του Κάιλ Γκάι που πρόσθεσε 11 πόντους και έδωσε σημαντικές λύσεις πίσω από τη γραμμή των 6,75, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 10 πόντους. Μία ανάσα μακριά από το double double έφτασε ο Ματίας Λεσόρ, που γέμισε τη στατιστική του 8 πόντους 11 ριμπάουντ.

Έγινε το μπαμ με Ναν

Ο Κέντρικ Ναν που επί τρεις μήνες ήταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ντύθηκε εν τέλει στα πράσινα! Ένα επιθετικό υπερόπλο που έρχεται να προστεθεί στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού.

Ο Ναν την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Ουίζαρντς, με τους οποίους μέτρησε 7,5 πόντους (39,2% στα τρίποντα), 1,8 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6,7 πόντους (32,5% στα τρίποντα), 1,4 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 13,5 με τους Λέικερς, στα ματς που έπαιξε στην εκκίνηση της περσινής κανονικής περιόδου. Ο Αμερικανός άσος έχει κάνει καταπληκτικές χρονιές και με τους Μαϊάμι Χιτ μετρώντας 15,3 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ τη σεζόν 2019-20 και 14,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ τη σεζόν 2020-21.

Να επιστρέψει στις νίκες η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθώς γνώρισε δύο διαδοχικές ήττες σε Euroleague και πρωτάθλημα από Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια αντίστοιχα. Στην τρίτη διαδοχική ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή σεζόν, για την ομάδα του Ρότζερ Γκριμάου ξεχώρισε ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ 12 πόντους με 10 ριμπάουντ σημείωσε ο Γιαν Βέσελι.

Να σημειωθεί ότι ο Νίκολας Λαπροβίτολα παραμένει προς το παρόν εκτός προπονήσεων για τους «μπλαουγκράνα» με πρόβλημα στον προσαγωγό, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με το «τριφύλλι».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Euroleague στην ιστοσελίδα μας.

Πέντε χρόνια χωρίς νίκη ο Παναθηναϊκός

Η Μπαρτσελόνα αποτελεί σίγουρα έναν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους για τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι «πράσινοι» δεν έχουν πανηγυρίσει νίκη απέναντι στους Καταλανούς από το 2018, όταν και ο Τσάβι Πασκουάλ καθόταν στον πάγκο της ελληνικής ομάδας.

Αν υπολογίσουμε μόνο τις αναμετρήσεις στο «Palau», η ιστορία είναι ακόμα πιο δυσοίωνη για τον Παναθηναϊκό, καθώς το «τριφύλλι» έχει να πάρει νίκη επί ισπανικού εδάφους από το 2013. Δέκα ολόκληρα χρόνια… Η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα ήταν στα playoffs της διοργάνωσης και είχε μείνει στην ιστορία με το νικητήριο τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη μπροστά στον Νέιθαν Τζαβάι.