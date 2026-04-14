Euroleague σενάρια: Πρωτιά για Ολυμπιακό, εξάδα για Παναθηναϊκό και κριτήρια ισοβαθμίας 🏀

Χρόνο με τον χρόνο το παρκέ επιβεβαιώνει πως πράγματι τα προγνωστικά Euroleague γίνονται όλο και πιο αμφίρροπα. Και κάτι τέτοιο συνέβη και φέτος. Άλλωστε φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στο κουπόνι μπάσκετ και τα ματς που… καίνε στο πρόγραμμα tv είναι πολύ περισσότερα από τα αδιάφορα.

Μπόλικο το… ψωμάκι για στοίχημα, πολλά και τα σενάρια για την τελική βαθμολογία της Euroleague, όμως πάμε να δούμε τι ισχύει για την πρωτιά του Ολυμπιακού αλλά και την εξάδα την οποία θα επιχειρήσει να καπαρώσει ο Παναθηναϊκός.

Ποια είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Euroleague;

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Euroleague:

Νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια

Διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια

Συνολική διαφορά πόντων στην κανονική περίοδο

Καλύτερη επίθεση στην κανονική περίοδο

*Σε περίπτωση που ισοβαθμούν 3+ ομάδες, δημιουργείται εικονικά μια μεταξύ τους βαθμολογία, όπου ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια.

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ιδιαίτερα… άνετη θέση. Είναι πρώτος στη βαθμολογία και εκτός απροόπτου εκεί θα τερματίσει. Άλλωστε, την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Ολίμπια Μιλάνο και με νίκη «κλειδώνει» την πρωτιά, που θα φέρει στον δρόμο του αντίπαλο από τα play in.

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός

Βέβαια, το… μακελειό γίνεται στην κατάσταση που επικρατεί από την 6η έως τη 10η θέση. Εκεί κρίνονται πολλά, αφού ο έκτος μπαίνει απευθείας στα play off και οι υπόλοιποι τέσσερις θα παλέψουν μέσω play in για δύο θέσεις στην οκτάδα.

Ο Παναθηναϊκός την τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί την Αναντολού Εφές και θα ψάξει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Δεδομένο ότι θέλει τη νίκη, αφού αν ηττηθεί θα πέσει στην 9η θέση. Αν πάρει το ματς, έχει ελπίδες για την 6η, απλά δεν είναι στο χέρι του, όπως δεν είναι με το μέρος του και τα προγνωστικά μπάσκετ.

Για να βγει 6ος πρέπει ο ίδιος να νικήσει, η Ζαλγκίρις να ηττηθεί από την Παρί και ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ. Ένας άλλος δρόμος προς την εξάδα περνάει, χάρη σε τριπλή ισοβαθμία, από τη δική του νίκη σε συνδυασμό με νίκη του Ερυθρού από τη Ρεάλ και ήττες των Ζαλγκίρις και Μονακό από Παρί και Χάποελ αντίστοιχα.

Τι χρειάζεται η Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις βρίσκεται στην πιο πλεονεκτική θέση όσον αφορά στην εξάδα. Ξέρει πως αν νικήσει την Παρί μέσα στο Κάουνας θα μπει απευθείας στα play off.

Τι χρειάζεται ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε κάπως παρόμοια θέση με τον Παναθηναϊκό. Για να μπει στην εξάδα πρέπει ο ίδιος να επικρατήσει της Ρεάλ και η Ζαλγκίρις να ηττηθεί από την Παρί.

Η βαθμολογία της Euroleague

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΡΕΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ 1 Ολυμπιακός 25-12 +253 2 Βαλένθια 24-13 +165 3 Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 +165 4 Φενέρμπαχτσε 23-14 +48 5 Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 +138 6 Ζαλγκίρις 22-15 +173 7 Ερυθρός Αστέρας 21-16 +63 8 Παναθηναϊκός 21-16 +51 9 Μονακό 21-16 +115 10 Μπαρτσελόνα 20-17 -6 11 Ντουμπάι 19-18 +9 12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18 -85 13 Μπάγερν 17-20 -79 14 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 -39 15 Παρί 15-22 -28 16 Παρτίζαν 15-22 -202 17 Μπασκόνα 13-24 -150 18 Βίρτους Μπολόνια 13-24 -179 19 Αναντολού Εφές 12-25 -125 20 Βιλερμπάν 8-29 -276

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague

ΗΜ/ΝΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 16/4 ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 16/4 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 16/4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ 16/4 ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 16/4 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 17/4 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ 17/4 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΠΑΡΙ 17/4 ΜΟΝΑΚΟ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 17/4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 17/4 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ

Euroleague 2025-26 αποδόσεις νικητή

Παρακάτω βλέπετε τα πρώτα φαβορί από τη Stoiximan και επιλέγετε τον κάτοχο του επόμενου τροπαίου!